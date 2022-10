L’associazione “BiancoNero fotografia”, con il patrocinio del Comune di Orsago, quest’anno presenta la mostra fotografica “Le luci della Serenissima”, dopo la grande partecipazione e il successo delle tre scorse edizioni: “Istanti dal Cansiglio”, “Fluide Emozioni” e “Tra cielo e Terra”.

Questa raccolta nasce nel 2020 fra una chiusura e l’altra a seguito della pandemia, che in questo caso, è risultata una grande opportunità per vivere Venezia nel silenzio e nella solitudine. L’intenzione è di offrire ad un occhio abituato ai percorsi turistici, dei punti di vista nuovi, che gli autori sono riusciti ad individuare “perdendosi” fra le labirintiche calli veneziane. Scenari notturni, silenziosi, con la nebbia e le acque immobili ci accompagnano in un viaggio senza tempo, dove l’immaginazione spicca il volo, proprio utilizzando la fotografia come trampolino. Osservare gli scorci della Città sull’acqua, ci fa viaggiare nella storia, attraverso questi scatti si percepiscono il silenzio e il senso di appartenenza vissuti durante le numerose uscite, per catturare istanti che ora Alberto Barbaresco e Luca Stefan vogliono condividere.

L’evento si svolgerà presso la Sala Polivalente Don Antonio Possamai di Orsago (via Mazzini 8/c) nei giorni 29/30 ottobre e 1/5/6 novembre 2022.

L’apertura della mostra sarà il 29 ottobre alle ore 18:00.

La mostra è aperta a tutti, con ingresso libero, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 22:00.