A Treviso arriva la mostra fotografica “Nel lento scorrere del fiume - Il Sile da Treviso alla laguna”, organizzata con immagini fotografiche di Daniela Loschi e con la collaborazione della Fondazione Feder Piazza di Treviso.

L’esposizione sarà visitabile nel Chiostro della chiesa di San Francesco dal 29 giugno al 13 luglio 2023 e resterà aperta tutti i giorni con il seguente orario 9:30-12:30 / 17:00 -19:30

Daniela Loschi, Treviso

Esprime il suo profondo amore per la natura, e la propria manifesta sensibilità, fissando con la fotocamera gli aspetti del paesaggio trevigiano ricco di bellezza e ancora amico dell’uomo. Le immagini, riprese con attenzione e delicatezza, ci conducono in un affascinante percorso alla scoperta dell’interiorità di luoghi abitati, ancora con saggezza, dagli uomini e da una incredibile varietà faunistica. È un insieme di visioni che stimolano nell’osservatore una coscienziosa meditazione su ciò che l’umanità sta perdendo se continuerà il suo dissennato asservimento alla cupidigia. Non immagini di protesta, quindi, ma riflessive proposte di calma contemplazione.

Sue immagini hanno illustrato i libri di poesia:

- “Inquieti Giardini” di Andrea Granziero – Eurocrom 4 - Zanotto Editore di Villorba TV

- “Lancenigo e dintorni” di Andrea Granziero – Eurocrom 4, Zanotto Editore, Villorba TV

- “Volare” di Florio Dal Cin- Edizioni Solidarietà TV

- Nel 2019 partecipa ad “Arte Fiera Dolomiti” in Longarone dove riceve un significativo riconoscimento.

Ha un notevole seguito di estimatori nei social media.