Apre al pubblico, nei saloni della seicentesca Villa Sandi, la mostra fotografica “Sguardi dall’Ethiopia” di Federico Manoni - fotografo professionista classe 1989 - dedicata agli scatti più emozionanti e rappresentativi di luoghi e persone, catturati in terra etiope in occasione di un viaggio. Ad organizzarla è “Strawberry Fields Onlus”, associazione no profit attiva dal 2015 nel campo dell'istruzione, supporto locale e volontariato tramite progetti di sviluppo in Etiopia, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di una nuova struttura dedicata alla somministrazione di terapie salvavita ai bambini malnutriti della città di Areka.

Aperta al pubblico fino al prossimo 31 agosto, la mostra sarà visitabile in occasione dei tour guidati alla scoperta di Villa Sandi, che si arricchiscono così di immagini uniche capaci di far riflettere sulle condizioni di un mondo lontano, diverso e ricco di umanità. Parte del ricavato sarà devoluto a Strawberry Fields e chi desiderasse sostenere ulteriormente il progetto potrà contribuire anche attraverso l’acquisto di una copia degli scatti.

La struttura che l’Associazione si impegna a finanziare sarà intitolata alla donatrice o al donatore più generoso, che potrà decidere a chi dedicare l’edificio costruito. Quest’ultimo prenderà corpo nel centro di accoglienza “San Giovanni II” e per la sua costruzione sono previsti lavori di scavo delle fondamenta, di edificazione della muratura e installazione di serramenti, fino alla posa del tetto in lamiera, dei soffitti e dei sanitari.

«Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, eppure succede ancora ogni giorno che tanti non sopravvivono alla malnutrizione - commenta Diva Moretti Polegato, fondatrice di Strawberry Fields Onlus -. Per assicurare loro un futuro e farli crescere sani e forti, l’unica possibilità è un trattamento a base di alimenti terapeutici specifici, una semplice soluzione in grado di salvarli ma che, per essere efficace, deve essere immediata e attuata in tempo. È con questo scopo che abbiamo deciso di realizzare la mostra. Vogliamo dare il nostro contributo e migliorare la qualità della vita di mamme e bambini, sensibilizzando il nostro territorio attraverso la potenza comunicativa della fotografia. Un mezzo capace di restituire difficoltà, profondità e speranze di un popolo, attraverso le espressioni e la quotidianità delle sue persone. Il progetto ha grande valore per la comunità di riferimento e darà la possibilità di soccorrere, accogliere e donare le cure necessarie ai piccoli in stato di malnutrizione. A supportare e collaborare con l’Associazione sono in tanti, indispensabili e preziosi, ed è grazie al loro impegno e alla loro passione che possiamo perseguire la nostra missione».

La malnutrizione è un’emergenza silente che nel mondo, ogni 15 secondi, non permette ad un bambino o ad una bambina di raggiungere il quinto anno di età. Il fenomeno agisce in modo sottile, ritardando la crescita, privando l’organismo di elementi nutritivi indispensabili e rendendo i bambini più vulnerabili alle malattie. Lo status socioeconomico in cui versa buona parte della popolazione etiope amplifica gli effetti della malnutrizione in questo Paese. Su un totale di 112 milioni di abitanti, il 26,7% vive in condizioni di povertà assoluta con meno di due dollari al giorno.

Tra le figure chiave per lo sviluppo dei progetti sociali di Strawberry Fields c’è Brother Kassu Fantaye, il referente in Etiopia dell'Associazione. Guida spirituale e operativa della Onlus, è un religioso etiope che ha scelto di dedicare la propria vita al diritto all’istruzione dei giovani del suo Paese. Attualmente è il preside della St. John Baptist de La Salle Catholic School, istituto scolastico situato nella periferia di Addis Abeba. Il plesso garantisce educazione e formazione ai ragazzi e alle ragazze dell’Orfanotrofio “Madre Teresa di Calcutta” e dei distretti limitrofi, per un totale di oltre 1600 studenti e studentesse.

Strawberry Fields Onlus

L’Associazione nasce dall’iniziativa e dal cuore di Diva Moretti Polegato e delle compagne di studi Francesca Piccini e Maria Vittoria Merchiorello. Al rientro da un viaggio come volontarie in Etiopia (tra Addis Abeba e Dire Dawa) in supporto all’opera dell’ordine dei Fratelli delle Scuole Cristiane de La Salle, le fondatrici danno vita alla Onlus nel 2015 a Milano, con la consapevolezza che garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva rappresenti uno dei maggiori fattori di sviluppo di un Paese. A otto anni di distanza, la missione dell’Associazione è immutata: rendere gli studi accessibili al maggior numero di bambini, come diritto da garantire e proteggere, oltre che supportare concretamente i bisogni primari di donne e uomini, raccogliere fondi e sostenere economicamente progetti solidali per la popolazione etiope, organizzando attività di volontariato.

Il fotografo

Federico Manoni è fotografo professionista specializzato in fotografia sportiva, paesaggistica e aerea tramite drone. Nato a Domodossola (VB) nel 1989, si forma nel campo dell’enogastronomia e del servizio di sala prima di specializzarsi come tecnico delle industrie elettriche. Conclusi gli studi si trasferisce in Australia e, lavorando come addetto nel commercio, coltiva la passione della fotografia, per cui si dedica a tempo pieno inaugurando un nuovo percorso professionale. Una scelta dettata dal fatto che «la fotografia è un modo di raccontare e trasmettere agli altri, attraverso un volto o un paesaggio, l’espressione di ciò che vivo e che provo. Vedere l’interesse per i miei scatti fa crescere in me la voglia di nuove avventure e nuovi obiettivi».