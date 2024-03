Mostra solidale “Frutto della terra e del lavoro dell’uomo” - 2^ edizione

“Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”: è il titolo della seconda edizione della mostra d'arte solidale che si terrà negli ambienti della Scuola di Formazione Professionale di Fonte. La mostra sarà inaugurata giovedì 28 marzo alle ore 18.30 e resterà aperta fino a mercoledì 3 aprile. Orari di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18. In contemporanea nella hall della scuola esporrà anche la scuola d’arte e disegno del maestro Roberto Marsura dal titolo “Disegno e… non solo”. In esposizione anche le opere della mostra itinerante “SprekArte” (che interpreta la lotta allo spreco) dell’emporio solidale “La dispensa” e dell’Associazione Amici della solidarietà” di Montebelluna. Organizza la Fondazione Opera Monte Grappa, collaborano l’associazione artistica “Grecale”, la casa circondariale di Treviso, la scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di Fonte Alto e la scuola primaria “De Amicis” di Fonte. In mostra circa cento opere pittoriche, sculture, fotografia di artisti contemporanei veneti.

«Il tema che abbiamo assegnato è legato come l’anno scorso ai valori dell’ambiente a cui abbiamo aggiunto anche quelli del lavoro», spiega don Paolo Magoga presidente della Fondazione Opera Monte Grappa. «Il motivo è duplice: sia per la caratteristica della nostra scuola, ad alto indirizzo professionale, ma anche perché il mondo del lavoro deve urgentemente porsi in un rapporto di rispetto con l’ambiente».

«Questa mostra», aggiunge don Magoga, «nasce per aprire la scuola di Fonte, ad esplicito indirizzo pratico, ad alcune forme di arte quali la pittura, la scultura, la fotografia. Sembra fuori luogo una rassegna di opere in un posto che odora di saldatura, limatura di ferro e di olio di motore. Ma non è così. Proprio in questa scuola, e lo sa bene chi ci è passato e chi ancora ci “lavora”, che questi nostri studenti domani saranno artigiani, un altro modo per dire artisti. La mostra porta con sé, anche quest’anno, una dimensione solidale. Il ricavato della vendita delle opere e da offerte libere, infatti, dnordiocontribuirà al finanziamento dei lavori del sentiero naturalistico didattico che inizia dalla collina dietro la scuola. Il sentiero è aperto alle famiglie, alle scolaresche e a chi desidera passare un po’ di tempo in un luogo di pace e anche per una per una passeggiata didattica, per conoscere da vicino alcune specie arboree presenti nel nostro territorio».