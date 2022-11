Mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia

Il Museo Civico di Montebelluna si mette in gioco con la mostra "Futuro Agenda 2030". Il Museo Civico di Montebelluna si mette in gioco con la mostra "Futuro Agenda 2030". Se amate mettervi in gioco non perdetevi l’evento di sabato 5 novembre al Museo Civico di Montebelluna a partire dalle 16.00. Siete tutti invitati alla speciale première della nuova mostra “Futuro Agenda 2030” animata dai giochi antichi a cura di CarriDisarmati e dalla “ludoteca del riuso” allestita da Contarina SpA negli spazi della mostra.

Dalla domenica successiva, 6 novembre, “Futuro Agenda 2030” sarà poi regolarmente aperta al pubblico in orario pomeridiano ad esclusione del lunedì, giorno di chiusura del museo. Sarà l’occasione per scoprire i temi dell’Agenda 2030 che, presentati con la lente del museo del territorio, richiamano il vissuto e il presente di ciascuno di noi. È una mostra che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.

Sotto il patrocinio di ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e di ICOM Italia, Futuro Agenda 2030 è stata realizzata in collaborazione con le Soprintendenze ABAP VE-MET e del Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Ferrara-Dipartimento di Studi Unanistici, Veneto Agricoltura-Museo dell’Uomo in Cansiglio, il Museo di Storia Naturale di Venezia, Contarina SpA e l’associazione NoPlasticGirls.

La mostra rimarrà aperta fino al 30 giugno 2023 con uno specifico programma educativo-didattico per le scuole e di iniziative per tutti i pubblici, consultabile sul sito web del museo al link https://www.museomontebelluna.it/esplora-museo/2030-2/

Mostra “Futuro Agenda 2030”

Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna

Via Piave 51 - 31044 Montebelluna (Treviso)

Presentazione in anteprima: sabato 5 novembre 2022, ore 16.00-18.00 con i curatori della mostra, gli educatori di CoopCulture e la partecipazione straordinaria di CarriDisarmati e Contarina SpA

Apertura a partire da domenica 6 novembre con orario 15.00-18.00 dal martedì a domenica fino al 30 giugno 2022

Info: 0423 627479 info@museomontebelluna.it