In mostra a Sernaglia impressioni ed emozioni di Tiziano Scarpel

È stata inaugurata sabato 10 settembre la mostra personale di pittura dell’artista sernagliese Tiziano Scarpel, dal titolo “Attimi di Vita: dagli anni '70 ad oggi, impressioni colte dal mio animo vagante", che sarà visitabile fino al 24 settembre. Tiziano Scarpel è un autodidatta ed i suoi primi approcci alla pittura sono iniziati sul finire degli anni 60. Su consiglio del suo maestro elementare partecipò ad un concorso indetto dalla Camera di Commercio di Belluno, dove fu segnalato e vinse come premio una personale alla galleria "La Vetrina" di Verona. In quell’ occasione incontrò il critico d'arte Sergio Stancanelli, ne divenne amico ed accettando i suoi consigli continuò a dipingere partecipando a vari concorsi, estemporanee e collettive dove ricevette varie segnalazioni e diversi premi. Ha inoltre allestito numerose personali in varie località. Le opere di Scarpel hanno carattere impressionista, il colore domina sul disegno delineando le forme. “Accostamenti arditi, macchie apparentemente disordinate ma che conferiscono una singolare suggestione al quadro – ha scritto il critico Stancanelli – e che in qualche caso, nei lavori a spatola, giungono ad una pregevole armonia dell’insieme”. «Siamo orgogliosi di ospitare in Municipio la mostra del nostro concittadino - ha detto il sindaco Mirco Villanova -. Un artista che esprime il suo talento con varie forme di arte, quali la pittura, la poesia e la scrittura. Un animo sensibile che sa cogliere anche le sfumature più lievi di ciò che lo circonda, affezionato alla sua terra che racconta e valorizza anche nelle sue opere». La presentazione è stata curata da Marco Zabotti con Sara Stella che ha letto alcuni passi tratti dal libro di Tiziano Scarpel "Per non dimenticare: il cuore racconta". Al termine della presentazione c’è stato un momento conviviale offerto da Latteria Soligo. La mostra, organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca G. Pillonetto nell'ambito della rassegna "Sernaglia è Cultura 2022" nella sala consigliare del Municipio (piazza Martiri della Libertà, 1), sarà aperta fino al 24 settembre con i seguenti orari: venerdì e sabato 16-19, domenica 10-12 e 16-19.