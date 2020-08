La Fondazione Štěpán Zavřel annuncia gli ospiti d’onore della 38esima edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia che s’inaugurerà sabato 14 novembre 2020 e proseguirà fino al 14 febbraio 2021 negli spazi espositivi della Casa della Fantasia di Sarmede. Al centro del percorso espositivo ci sarà la celebre coppia dell’arte Olga Dugina e Andrej Dugin, artisti appartenenti all’alta scuola dell’illustrazione artistica, originari di Mosca ma residenti a Stoccarda fin dal 1989.

“Le loro opere sorprendono per la bellezza delle cose ordinarie e ci mostrano il lato insolito della vita che cresce ovunque, mentre le forme naturali nascondono in sé interpretazioni e aprono all'universo della lettura – spiega il curatore della mostra e direttore del progetto espositivo Gabriel Pacheco - Il valore simbolico dell'immagine arricchisce la trama della storia che si racconta o si vive. Nelle loro illustrazioni la bellezza, accessibile a ogni lettore, è intesa come uno spazio sicuro da cui partire per indagare le profondità incerte della vita”. Olga Dugina e Andrej Dugin arriveranno a Sarmede in occasione dell’inaugurazione di novembre. Visiteranno per la prima volta il luogo scelto nel suo peregrinare dal Maestro Štěpán Zavřel, dopo avere lasciato la città natale, Praga.

Muoversi dalla terra d’origine per trovare uno spazio ideale a favore dell’arte sembra essere un’esperienza comune a tanti artisti, in particolare collega Štěpán Zavřel agli ospiti d’onore della 38esima edizione. “Siamo orgogliosi di potere ospitare due artisti del valore di Olga Dugina e Andrej Dugin. La loro presenza conferma la vocazione alla ricerca in ambito internazionale portata avanti dalla Fondazione fin dalle origini dell’esperienza nata a Sarmede attorno alla figura di Štěpán Zavřel – dichiara il presidente Uberto Di Remigio – Ci interessa il mondo, lo sguardo ampio senza confini, ci interessa coltivare la bellezza. Lavoriamo perché le artiste e gli artisti continuino a sognare e a condividere con noi i loro sogni”.

Il presidente Uberto Di Remigio, appena ricevuta la nomina, il 4 giugno scorso, dal Consiglio d’amministrazione della Fondazione, ha confermato il suo impegno a favore delle illustratrici e degli illustratori in un momento così complesso per la cultura e per l’arte in particolare. La riapertura della Scuola Internazionale d’Illustrazione, avvenuta il 15 giugno 2020 nonostante le difficoltà, è testimonianza dell’impegno concreto del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Štěpán Zavřel. Così come la decisione di realizzare la 38esima edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione, rispettando il percorso tradizionale costituito da sei sezioni e progettato interamente dal direttore Gabriel Pacheco.

Sezioni Mostra a cura di Gabriel Pacheco

Sezione ospiti d’onore: Olga Dugina e Andrej Dugin

Sezione Tema: Buscare nel bosco

Sezione Panorama: Arte, Illustratori e libri dal mondo

Sezione Scuola: omaggio a Gianni Rodari

Sezione Štěpán Zavřel: In cammino con Dio

Sezione Mostra a cura di Marnie Campagnaro

Sezione Pedagogia e immaginazione: Selve domestiche