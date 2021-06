Mostra "Le Immagini della Fantasia" - 38^ edizione

Riapre la 38^ edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione Le Immagini della Fantasia: dal 1° al 30 giugno sarà possibile visitare nuovamente l’esposizione nella Casa della Fantasia di Sarmede.

Con la nuova apertura la Fondazione ha ritenuto importante rispondere alle numerose richieste del pubblico di affezionati e di specialisti e riaffermare con chiarezza, proprio in un momento così difficile per tutti, il ruolo della Fondazione Štěpán Zavřel a favore dell’arte e dell’educazione alla bellezza.

La Mostra nasce nel 1983 grazie alla volontà dell’artista Štěpán Zavřel (Praga, 1932 – Sarmede, 1999) arrivato a Sarmede, il piccolo paese sui colli trevigiani, nel 1968. Considerato uno dei grandi maestri dell’illustrazione, l’artista dà vita a un’esperienza artistica unica in Italia. La Fondazione, a lui intitolata, continua il lavoro di Štěpán Zavřel, realizzando ogni anno la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia e proseguendo l’attività formativa del maestro con la Scuola Internazionale d’Illustrazione.

La Mostra, diretta e curata dal noto artista Gabriel Pacheco, presenta trenta artisti, provenienti da differenti Paesi, che si raccontano nelle sei sezioni espositive.

Le sei sezioni espositive

Ospiti d’onore: Olga Dugina e Andrej Dugin

Panorama: Paesaggi inaspettati.

Tema: Buscare nel bosco

Pedagogia e Immaginazione: Selve domestiche

Scuola Internazionale d’Illustrazione: omaggio a Gianni Rodari

Il mondo di Štěpán Zavřel: In cammino con Dio

Gli ospiti d’onore, Olga Dugina e Andrej Dugin, coppia nella vita e nell’arte, appartegono alla tradizione dell’alta scuola dell’illustrazione: “La loro produzione sorprende per la bellezza delle cose ordinarie e per il fascino delle forme naturali. Immagini da contemplare e da ponderare: illustrazioni meravigliose e sensibili, vissute come atti di un dialogo senza tempo – spiega il curatore Gabriel Pacheco nel testo in catalogo.

Nella Casa della Fantasia sono esposte illustrazioni da “Il sartorello coraggioso” (Adelphi, 2002), “Le penne del drago” di Olga Dugina e Andrej Dugin(Adelphi, 2002), “Amleto” di Andrej Dugin (Salani Editore, 2014), “Le più belle fiabe dalle Mille e una Notte” di Olga Dugina (Adelphi, 2006).

La sezione Panorama si apre sul mondo e richiama a sé una molteplicità di sguardi e di sogni.

Una geografia in continua trasformazione intesa come spazio per camminare, leggere e comprendersi. Quindici artisti dalle esperienze umane e artistiche differenti capaci di farsi guida nel nostro percorso di conoscenza: Juliette Binet, Andrea Calisi, Jesús Cisneros, Gerda Dendooven, Riccardo Guasco, Olaf Hajek, Mansooreh Hosseini, Tanya Ivankova, Daiva Kairevičiūtė, Oleg Mikhailov, Eva Montanari, Leonor Pérez Bustos, Eva Sánchez Gómez, Cristóbal Schmal, Paloma Valdivia.

La sezione tematica intitolata “Buscare nel bosco” è dedicata al luogo che da sempre è al centro degli interessi della letteratura, dell’arte e della tradizione popolare.

Luogo dell’allegoria per eccellenza, il bosco è uno spazio di scoperta e di iniziazione, ma anche di perdita e di oscurità. I nove artisti in mostra - Juliette Binet, Anthony Browne, Gerda Dendooven, Matthew Forsythe, Olaf Hajek, Violeta Lópiz e Valerio Vidali, Giovanni Manna, Giovanna Ranaldi – affrontano alcuni dei momenti fondamentali dell’esistenza attraverso l’incontro con il bosco.

La sezione Pedagogia e Immaginazione intitolata “Selve domestiche”, curata dalla docente universitaria Marnie Campagnaro, affronta ironicamente il rapporto fra selvatichezza e domestichezza dentro le mura domestiche. La selezione delle opere mira a indagare questi fenomeni. “Gli albi illustrati prescelti esplorano lo spazio quotidiano, intimo e domestico, come uno spazio esotico tutto da riscoprire – scrive la curatrice nel testo in catalogo – Le vite vissute dentro casa si mescolano ai comportamenti, alle abitudini, agli stati d’animo”.

In mostra le illustrazioni dai seguenti albi illustrati: “Quei dannati sette capretti” di Sebastian Meschenmoser (Orecchio acerbo 2019), “In punta di piedi” di Hervé Pinel (Orecchio acerbo, 2019), “Il posto segreto” di Felicita Sala (Lupoguido, 2019), “I miei vicini” di Einat Tsarfati (Editrice Il Castoro, 2020), “Chiedi a tuo padre… e altre frasi misteriose degli adulti” di Noemi Vola (Corraini Edizioni, 2020).

In mostra anche i lavori delle allieve e degli allievi della Scuola Internazionale d’Illustrazione che, insieme ai loro docenti Giovanni Manna e Jesús Cisneros, hanno lavorato sulla figura e sulla produzione di Gianni Rodari, rendendo omaggio al grande Maestro nel centenario della nascita.

Chiude il percorso l’omaggio al fondatore Štěpán Zavřel (Praga, 1932 – Sarmede, 1999) ricordato dalle tavole provenienti dalla Bibbia illustrata “In cammino con Dio”. Il testo in catalogo è di Giuliano Zanchi. La Mostra Le Immagini della Fantasia è realizzata grazie al sostegno di Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Reteventi Cultura, Comune di Sarmede, Banca Prealpi.

INFORMAZIONI

Apertura: 1 – 30 giugno 2021

Orario: da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 18; chiuso lunedì; chiuso il 17 giugno 2021.

La prenotazione non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata.

Gli ingressi nei fine settimana sono consentiti previa prenotazione online (via email) o telefonica, da effettuarsi entro le 17 del venerdì precedente (ai sensi della normativa vigente): prenotazioni@fondazionezavrel.it; 0438 959582.

Costo biglietto: intero 6 euro; ridotto 5,50 euro (disabili, soci Banca Prealpi, soci Coop Alleanza 3.0).

Ingresso gratuito: bambini e ragazzi fino ai 14 anni, residenti del Comune di Sarmede, accompagnatori di disabili, personale sanitario.

Visite guidate: solo su prenotazione per gruppi di massimo 10 persone.

Durata: un'ora. Costo: 50 euro.

www.fondazionezavrel.it

