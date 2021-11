Mostra mercato “Qualcosa di nuovo in città”

Artigianato di alta qualità all’interno di una meravigliosa dimora storica nel cuore di Treviso: da venerdì 26 fino a domenica 28 novembre arriva per la prima volta “Qualcosa di nuovo in città”, il temporary shop di Francesca Migone che permette di scoprire eccezionali realizzazioni artigiane e pezzi unici nella splendida cornice di uno dei luoghi più caratteristici della nostra città.

Un connubio tra artigianato contemporaneo e storia locale, che porta alla scoperta di realtà imprenditoriali di alta manifattura all’interno di meravigliosi luoghi storici poco conosciuti e sempre nuovi. Dal 26 al 28 novembre arriva per la prima volta a Treviso “Qualcosa di nuovo in città!”, format a cura di Atelier Francesca Migone che nella splendida cornice di Domus Dotti V permetterà a tutti i visitatori di godere di una mostra mercato temporanea unica .

Questa prima edizione trevigiana è stata fortemente voluta da Francesca Migone, ideatrice e organizzatrice dell’iniziativa che da anni lavora nel mondo del luxury producendo candele profumate personalizzate e fragranze per brand italiani e stranieri. L’evento, dal 26 al 28 novembre, sarà distribuito nell’elegante atmosfera dei 4 piani della residenza d'epoca, la più antica Guest House nel cuore del centro storico di Treviso, Domus Dotti V, e mostrerà al pubblico proposte nuove, piccoli imprenditori che scommettono sulle loro audacia e ostinazione, la sempre alta qualità, l'inventività. Niente stand ma solo tavoli per ammirare e acquistare di tutto, abiti, calzature, occhiali, borse, oggetti per la tavola e per la casa, cuscini, candele e tanto altro.

Oltre agli espositori già annunciati, tra cui gli accessori per la casa di Tuttoattaccato e i pezzi unici di pelletteria di Iacobella, sarà possibile ammirare e acquistare le creazioni di Francesca Corradini, che crea gioielli realizzati interamente a mano e che sono stati utilizzati per numerosi servizi su alcune delle più famose testate giornalistiche italiane (come Vogue Gioiello, VanityFair, D di Repubblica, Io Donna, Glamour e altri), di C’est la V, un total look dal sapore gipsy, pensato per portare un’aria di colorata leggerezza nei guardaroba delle donne da città, e di Titty Peggy, che realizza incredibili accessori, bijoux e abiti utilizzando tessuti e materiali ricercati, tutti “made in Italy”, e sempre alla ricerca di un'autentica vestibilità e personalizzazione del capo.

Inoltre venerdì 26 novembre, durante l’evento, dalle ore 18 alle ore 20 ci sarà possibile partecipare al cocktail inaugurale di questa prima edizione trevigiana, accostando quindi una selezione di bollicine a una già raffinata esperienza di shopping.

La partecipazione all’evento è solo su invito. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass da esibire all’ingresso e registrarsi al seguente link: ateliermigone.eventbrite.it. Saranno garantite tutte le misure di sicurezza secondo la normativa vigente in materia Covid-19.

QUALCOSA DI NUOVO IN CITTÀ! Private sale

Quando? Venerdì 26 - sabato 27 - domenica 28 novembre

A che ora? Dalle 10.00 alle 20.00

Dove? DOMUS DOTTI V - Vicolo Dotti, 5 - 31100 Treviso

Evento solo su invito. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di Green Pass da esibire all’ingresso e registrarsi al seguente link: ateliermigone.eventbrite.it