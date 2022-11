Castelfranco Veneto si prepara ad ospitare la mostra di Street art -METAMORFOSI- when the walls become canvas in programma negli eleganti e storici spazi del palazzo Spinelli Guidozzi dal 25 novembre 2022 al 29 gennaio 2023.

Promossa da Masterpieces Group e curata da Yuri Antonello, in collaborazione con The Wallà.

Patrocinata dalla provincia di Treviso, dal comune di Castelfranco Veneto e Riese Pio X

Palazzo Spinelli Guidozzi

Corso XXIX Aprile, 16/17 - Castelfranco Veneto -TV-



Masterpieces Group ha l’onore di presentare una selezione di artisti di fama internazionale esponenti della nuova arte, spesso definita semplicisticamente come Street Art. Questa nuova declinazione dell’arte contemporanea nasce in America a cavallo degli anni 70 e 80, e oggi fa parte della vita quotidiana delle persone influenzandone le tendenze, e ispirando nuovi punti di vista. Si caratterizza per una ampia varietà di tecniche e supporti, ovvero pittura, applicazione di materiali (piastrelle, adesivi e molte altre), scultura e vernice spray, e si basa su obiettivi e concetti differenti.



Anche l’arte di strada nata come studio e sviluppo della lettera, arma di messaggi di contestazione contro la società, la politica, contro concetti di proprietà, o a volte semplicemente come nuovo canale artistico per poter raggiungere una massa di persone maggiore delle gallerie; con il nuovo millennio e la diffusione della rete si trasforma; i messaggi diventano carichi di contenuti anche figurativi, gli artisti diventano riconoscibili cavalcando per lo più le tematiche sociali, l’arte di strada ormai è sdoganata, arrivando a ritagliarsi una rilevanza primaria nel contesto artistico



In questo limbo che spazia tra la pop art e il funzionalismo questi nuovi artisti lasciano tracce, messaggi, archetipi che lavorano nella memoria della gente vivendo l’ambiente urbano e attraverso le tele entrano nelle gallerie d’arte dove assumono ancora nuove connotazioni.



Architetto Manfrin Riccardo



Una mostra gratuita come vuole una delle caratteristiche della street art ….che coinvolgerà street artist locali e internazionali , di fama ed emergenti ,per offrire una panoramica generale sulla varietà espressiva di questi artisti attraverso tecniche , linguaggi e colori diversi . Da sempre la street art ha scatenato pareri diversi , chi la reputa selvaggia chi libera chi provocatoria ma tutto questo ha un solo filo conduttore … tutto questo si chiama pur sempre ARTE .



Curatore Yuri Antonello