Mostra "Moda e pubblicità in Italia 1890-1950": visita speciale col curatore Dario Cimorelli

Sabato 14 gennaio, alle ore 17, il Museo nazionale Collezione Salce propone una visita guidata speciale alla mostra Moda e Pubblicità in Italia 1890-1950 condotta dal curatore Dario Cimorelli. Dopo un'introduzione al tema, Cimorelli illustrerà il progetto espostivo direttamente nelle sale. L'esposizione, allestita nella sede di Santa Margherita (via Reggimento Italia Libera, Treviso), si propone di raccontare il rapporto tra moda e pubblicità in Italia dal 1890 al 1950 attraverso ottanta tra i più scenografici e noti manifesti della Collezione Salce, opera dei maggiori cartellonisti italiani.

Dario Cimorelli è studioso, curatore di mostre e autore di saggi sulla storia della pubblicità, da “Carosello. Pubblicità e televisione 1957-1977” a “Manifesti. Pubblicità e moda italiana 1890-1950” e “Moda e pubblicità in Italia 1850-1950”. È stato per trent’anni direttore generale di Silvana Editoriale, nonché uno dei promotori della nascita di CAMERA – Centro Italiano per la fotografia e oggi consigliere di amministrazione. È anche consigliere di amministrazione del MIC – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza e membro del Consiglio direttivo di Arte Sella.

Per l'occasione il biglietto di ingresso al museo sarà ridotto a 7 euro

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili: drm-ven.collezionesalce@cultura.gov.it