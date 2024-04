Mostra “Un annuncio di speranza da Nagasaki”

Quest’anno il ricordo del bombardamento su Treviso del 7 aprile 1944 sarà vissuto anche in fratellanza con un’altra citta?, tristemente famosa, Nagasaki, grazie alla figura del medico Takashi Paolo Nagai e di sua moglie Marina Midori Moriyama, due coniugi giapponesi cristiani, ai quali è dedicata una mostra che sarà ospitata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dal 6 al 14 aprile. Il lancio dell’evento avverra?, non a caso, domenica 7, alle ore 16, nell’auditorium del Collegio Pio X in Viale d’Alviano. L’evento e la mostra sono promossi dai Padri Carmelitani di Treviso, con l’associazione Bepi Sarto. Il 7 aprile interverra? Paola Marenco, vicepresidente del comitato “Amici di Takashi e Midori Nagai”. Sarà possibile partecipare alle visite guidate alla mostra prenotandosi a: mostranagai.treviso@ gmail.com.

L’allestimento racconta come Takashi abbia potuto vivere con il sorriso nonostante, dopo aver perso due figli, abbia visto scomparire, a causa della celebre bomba del 9 agosto 1945, anche la moglie Marina Midori, insieme ad amici, colleghi, studenti. Egli aveva contratto una leucemia mieloide cronica, che lo portò all’invalidita? quasi totale e alla morte nel 1951. Solo e ammalato, non si lasciò sopraffare dal rancore e dalla rabbia per l’assurdita? del destino, ma continuò a sorridere a chiunque andasse a trovarlo. Per conoscere quella letizia si sono mosse moltitudini, spingendosi fino a una capanna di quattro metri quadrati per vedere un uomo allettato che aveva solo la forza di pregare e scrivere. Eroismo? Pazzia? Forza di volonta?? Qual e? stato il segreto di Takashi? Inseguire, in mezzo all’enormita? di tanta morte e sofferenza, “cio? che non muore mai” e prenderselo. “Ecco la via per la gioia piena nonostante, anzi, attraverso le contrarieta? che invischiano la vita di tutti noi - sottolineano i promotori -. Chi desidera guardare negli occhi e nel cuore di quest’uomo e di sua moglie si senta benvenuto all’evento del 7 aprile e alla mostra al Ca’ Foncello”.