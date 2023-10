Continuano le iniziative espositive alla Galleria Civica "Vittorio Emanuele II": venerdì 6 ottobre alle ore 18 verrà inaugurata la mostra "Oltre lo specchio" in cui alcune opere della Collezione Maria Fioretti Paludetti vengono affiancate da ritratti fotografici di Ilia Da Lozzo, artista nata a Sacile che dopo gli studi linguistici ha frequentato corsi teatrali, di tecnica fotografica e sulle valenze dell’espressione “creativa” in fotografia, ottenendo recentemente i primi importanti riconoscimenti.

“Abbiamo scelto di fare una mostra per certi versi sperimentale, creando degli abbinamenti insoliti tra opere d’arte e fotografie, legate da un rapporto di vicinanza o di contrasto, per stimolare una riflessione sul genere del ritratto, nella sua evoluzione lungo il corso del tempo, e su tutti i possibili temi ad esso collegati”, afferma l’Assessore Antonella Uliana. “A tal fine saranno anche proposte, parallelamente alla mostra, delle attività didattiche specifiche e degli incontri pubblici di approfondimento, come già fatto in occasione delle precedenti mostre realizzate in Galleria Civica, la quale si conferma quindi essere un centro di cultura sempre più attivo e vivace”, conclude l’Assessore Uliana.

La mostra, a cura di Fabio Girardello, rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 26 novembre, con i seguenti orari: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-12 e 15-17 (o su prenotazione), come da locandina allegata (info: www.galleriavittorio.it).