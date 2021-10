PERCORSI NEL TEMPO

espongono

LINA SARI e FRANCESCO STEFAN

evento collaterale di Ars inTempore

a cura della prof.ssa Roberta Gubitosi



AUDITORIUM SCUOLA MEDIA

ZENSON DI PIAVE - via degli Alpini 2



SABATO 16 OTTOBRE - ore 20:45

INAUGURAZIONE MOSTRA “PERCORSI NEL TEMPO”

intervento musicale

della Corale “M. RAVEL”

diretta dal M° Piergiusto Zambon



SABATO 23 OTTOBRE - ore 20:45

TESTIMONIANZE- A TU PER TU CON L’ARTISTA

intervista a Lina Sari e Francesco Stefan

a cura di Roberta Gubitosi

presentazione di Ars in Tempore



la mostra sarà aperta nei giorni 16-17 e 23-24 ottobre

con i seguenti orari

sabato 21:00-23:30 - domenica 11:00-12:00 e 15:00-19:00

ENTRATA LIBERA E GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI



mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.

