Mostra Pittura "Premio Città di Roncade"

Verrà inaugurata sabato 3 settembre alle ore 18 la prima edizione della Mostra di Pittura “Premio Città di Roncade”. L’esposizione, che raccoglie le opere di oltre ottanta artisti della Marca trevigiana che potranno esporre un quadro a testa, si terrà alla Chiesa Antica di San Cipriano fino a domenica 10 settembre, giornata in cui è in programma sia la premiazione dei vincitori del concorso artistico legato alla mostra che il concerto del coro “Voci e luci”.

«Siamo molto contenti di poter annunciare questa prima edizione di un premio fortemente legato all’ambito della cultura e dell’arte - dichiara l’assessore comunale al Turismo, Loredana Crosato – L’obiettivo è quello di riproporre anche in futuro la mostra, magari in ambito biennale. Nel frattempo, attendiamo di conoscere gli esiti del voto della Giunta tecnica che decreterà i vincitori di questo importante concorso artistico che punta anche a valorizzare una bellissima location storica come la Chiesa Antica di San Cipriano. Grazie all’arte possiamo infatti non solo ricordare le nostre radici, ma anche dare risalto al territorio e alle sue eccellenze».

Orari:

Venerdì e sabato dalle 17 alle 19.30.

Domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

L’esposizione, organizzata da Pro Loco di Roncade e Associazione Artisti Trevigiani, gode del patrocinio della Provincia di Treviso e del Comune di Roncade.

Ingresso libero.