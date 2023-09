Mostra "Premio Architettura Città di Oderzo"

Torna a Palazzo Foscolo a Oderzo il prestigioso appuntamento con l’architettura. Dopo l’assegnazione del Premio Architettura Città di Oderzo e delle menzioni speciali dell’edizione 2022 - andata in scena lo scorso 3 dicembre -, inaugura venerdì 15 settembre alle ore 17 la mostra dedicata ai progetti vincitori e segnalati; presente al vernissage la giuria di alto rilievo presieduta da Paolo Baratta. A seguire l'intervento “Welcome to the Winners Circle” tenuto dal critico Davide Tommaso Ferrando, docente della Libera Università di Bolzano.



Come da tradizione, l’autunno successivo all’assegnazione del Premio Architettura Città di Oderzo è dedicato all’esposizione dei progetti vincitori e delle menzioni speciali. La mostra verrà inaugurata venerdì 15 settembre alle ore 17 e sarà visitabile fino a domenica 1° ottobre per conoscere da vicino non solo il progetto vincitore, quello di weber + winterle architetti per la realizzazione della Biblioteca universitaria Mesiano (BUM) dell'Università di Trento, ma anche le menzioni speciali: mzc+, Giuseppe Cangialosi e Massimo Moretto per il progetto La Fabbrica della fabbrica a Campodarsego nella categoria “Architettura dei luoghi del lavoro”, intitolata alla memoria di Tiziana Prevedello Stefanel, architetta e imprenditrice di Oderzo prematuramente scomparsa nel 2018, e Carlana Mezzalira Pentimalli per la Biblioteca Civica di Bressanone in “Architetture per la comunità”, dedicata a Francesca Susanna, architetta responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Provincia di Treviso mancata nel 2019.

A seguito dei saluti istituzionali da parte della sindaca di Oderzo e presidente di questa edizione del Premio, Maria Scardellato, della presidente Fondazione Oderzo Cultura, Maria Teresa De Gregorio, e del presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Treviso, Marco Pagani, non mancherà una brevissima ricognizione dei 79 progetti pervenuti alla giuria e la presentazione del catalogo della 18° edizione del Premio, redatto con la curatela di Martina Cafaro, Elisa Rizzato e Paolo Panetto.

L’inaugurazione della mostra sarà anche l’occasione per un confronto sullo stato dell’arte dei premi di architettura in epoca contemporanea dal titolo “Welcome to the Winners Circle”. Protagonista di questo momento sarà Davide Tommaso Ferrando, critico di architettura, ricercatore, curatore e docente alla facoltà di Design della Libera Università di Bolzano, che si occupa delle intersezioni tra architettura, città e media. Un commento e un saluto perverranno anche dai giurati presenti, che ripercorreranno il lavoro di individuazione delle opere selezionate e vincitrici. A moderare la serata sarà Carlo Sala, curatore d’arte e presentatore anche della premiazione dello scorso dicembre, e a conclusione ci sarà un momento conviviale.





Il Premio e la Giuria

Protagoniste del Premio Architettura Città di Oderzo, giunto nel 2022 alla 18° edizione, sono le opere realizzate nel territorio del

Triveneto tra il 2018 e il 2022 volte a sostenere l'opera di riuso di spazi edificati esistenti, luoghi degradati e vuoti urbani. L’iniziativa - a cadenza biennale - è promossa dal Comune di Oderzo, dalla Provincia di Treviso, dall’Ordine degli Architetti di Treviso, dalla Fondazione Oderzo Cultura e da Assindustria VenetoCentro.

La giuria di esperti di questa 18° edizione era presieduta da Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia fino al 2020 e già ministro della Repubblica. Al suo fianco le architette Simona Malvezzi (co-fondatrice dello studio Kuehn Malvezzi) e Martina Salvaneschi (co-fondatrice dello studio Associates Architecture), inoltre gli architetti Stefano Gri (co-fondatore di GEZA Architettura) e Luigi Lucchetta (product manager per Désirée divani del gruppo Euromobil).



“La mostra completa il Premio e ne costituisce un momento molto importante nella restituzione al pubblico degli intenti di questa iniziativa” spiega Marco Pagani, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso. “La 18° edizione ha riscosso un buon successo, considerando il numero dei progetti pervenuti lo scorso anno, e ci aspettiamo che al bando per la 19° edizione, in pubblicazione a primavera 2024, ci sarà lo stesso entusiasmo”.



Informazioni:

L’evento inaugurale è aperto al pubblico ed è libero fino a esaurimento posti.

Per gli iscritti all’Ordine degli architetti le iscrizioni sono aperte sul sito dell'Ordine al link https://www.ordinearchitettitreviso.it/eventi : la partecipazione a tutto l’evento darà diritto all’acquisizione di 2 CFP.



Giorni e orari mostra:

da martedì a giovedì ore 10-13, ore14.30-18

venerdì e sabato ore 10-13, ore 14-19

domenica ore 14-19

Ingresso libero