51^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP

È ormai tutto pronto a Preganziol per il ritorno della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP che quest’anno raggiunge la sua 51^ edizione (la più “antica” dopo quella di Treviso) nell’ambito della rassegna itinerante “Fiori d’Inverno” promossa da Unpli Treviso. L’appuntamento proposto in Piazza Gabbin dalla Pro Loco è per questo weekend quando, insieme alla mostra-mercato, verrà riproposto anche il tradizionale pranzo solidale. Quello che aspetta i trevigiani è dunque un fine settimana interamente dedicato al radicchio.

Il PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 gennaio alle 12.30 con il pranzo solidale (in replica anche al sabato) il cui menù presenta l’immancabile pasta e fagioli, il risotto con salsiccia e radicchio, ma soprattutto lo spiedo gigante. Il tutto senza dimenticare i dolci e il vino. Spazio poi anche all’incontro per immagini e fotografie “Agricoltura nel mondo” organizzato in Sala consiliare sempre venerdì alle 18.30 con il giornalista e videomaker Aldo Pavan. Domenica, invece, alle ore 10.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza delle autorità, per un momento speciale che sarà allietato dai tanti canti suggestivi intonati dal coro ANA di Preganziol, mentre alle ore 15 andrà in scena lo spettacolo comico “Arriva il Conte Von Tok” di Dario Zisa con tanto di giocoleria e magia per i più piccoli. Inoltre, ad allietare i tre giorni di festa saranno esposti anche tantissimi fiori oltre agli oggetti d’epoca e dei “veci mestieri” di Aldo Cescon e del Gruppo Ecologico Tiveron. Non mancheranno poi le bancarelle degli espositori del radicchio nel consueto mercatino a Km Zero (ma ci saranno anche prodotti gastronomici e di artigianato provenienti da tutta Italia), così come le degustazioni e la premiazione dei migliori produttori.