30^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo

La 30^ edizione della Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP torna nella tradizionale location in Via Taliercio di Zero Branco negli ultimi due fine settimana di gennaio. Mostra mercato del Radicchio, degustazioni, serate danzanti, laboratorio per bambini e molto altro vi aspettano!

Sabato 20 gennaio, alle ore 14.30, è poi prevista un’escursione naturalistica in bicicletta che vi porterà a conoscere il territorio e la sua natura tra Zero Branco e Quinto di Treviso.