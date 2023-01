29^ Mostra del Radicchio di Treviso Igp

La manifestazione si svolge nelle giornate indicate presso la tensostruttura Pro Loco di V. Taliercio (z.i. vicino campo sportivo G. Parlotti). Ogni sera si balla con gli spettacoli musicali delle migliori cover e orchestre, ingresso gratuito, luna park e divertimento per tutti adiacente la struttura – venerdi 20/1 dalle 17 speciale promozione per i bambini!

Esposizione Mostra Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP 2023 a km zero con possibilità di acquisto

Esposizione filiera lavorazione del radicchio “dal campo alla tavola” in collaborazione con Associazione Colmelli Zairo

Ti aspettiamo in compagnia anche dei tuoi amici animali

VENERDI 20 GENNAIO 2023

19.00 Apertura 29^ MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO TARDIVO DI TV IGP 2023

19.00 Apertura Bar, Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco

21.00 si balla con ORCHESTRA MARCO E IL CLAN – ingresso gratuito

SABATO 21 GENNAIO 2023

14.30 escursione naturalistica guidata gratuita in bicicletta “Passeggiare nella natura: Il Radicchio Rosso Tardivo di Tv e il suo territorio” in collaborazione con UNPLI - (percorso facile di 15 km circa con partenza ore 14.30 davanti scuole medie Zero Branco via Verga) - prenotazione obbligatoria e info IAT TV CENTRO 0422595780 – mail: info@turismotreviso.it

16.30 Informazione per il sociale sull’uso di apparecchi acustici (no vendita) – aperto a tutti – in collaborazione con Centro Acustico Paese - Acustica Udinese

18.30 Apertura Bar, Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco – sono disponibili tutte le specialità del menu a base di radicchio Rosso Tardivo di TV

21.00 si balla con TRIBUTE BAND 883 & MAX PEZZALI - ROTTI x CASO – ingresso gratuito – sponsor della serata Piscine di Quinto

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

9.30 Apertura Bar

9.30 Trippa che passione!

10.00 esibizione Gruppo Sbandieratori Città di Feltre

10.45 Inaugurazione 29^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Tv Igp – 8^ Tappa Rassegna Fiori D’Inverno - Esibizione della BANDA MUSICALE "G. LUISE & L. SCATTOLIN", sfilata in costume Ass. COLMELLI ZAIRO, del GRUPPO FOLCLORISTICO CORO PALIO e ZAIRO TABARI

12.00 Apertura Stand Gastronomici, pranzo inaugurazione e menu cucina aperto a tutti

15.00 Esibizione - Spettacolo ASD URBAN SCHOOL e VENETO DANZA ASD: Hip-Hop, Break Dance, K-Pop, Danza Moderna, Danze latine

Urban School la tua scuola di danza punto di riferimento della provincia di Treviso e non solo da più di dieci anni con la collaborazione di Veneto Danza, spettacolo di danza Moderna Contemporanea, Hip-Hop, BreakDance, Vogue&Heels, K-pop, Classica, Danze Latino Americane, Latin Style e molto altro con ballerini e ballerine di tutte le età dai 3 anni fino ai 50. Alla fine dello spettacolo ci sarà la possibilità di ballare con noi e di provare le nostre danze e divertirci tutti insieme.

15.00 Open Day LA FENICE ADS: lo staff sarà lieto di accogliere tutti i bambini e bambine a partire dai 3 anni che desiderano scoprire il mondo della ginnastica artistica. Venite a trovarci presso la nostra Palestra Specialistica di via G. Taliercio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per una prova gratuita! E alle 18.00 non perdetevi la dimostrazione che le ginnaste del corso Silver hanno preparato per voi, vi aspettiamo! La serata continua con la cena negli stand gastronomici

18.30 Apertura Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco – sono disponibili tutte le specialità del menu a base di radicchio Rosso Tardivo di TV

21.00 si balla con Orchestra Spettacolo FRANK DAVID – ingresso gratuito

VENERDI 27 GENNAIO 2023

19.00 Apertura Bar, Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco – sono disponibili tutte le specialità del menu a base di radicchio Rosso Tardivo di TV

21.00 si balla con Orchestra I FILADELFIA – ingresso gratuito

SABATO 28 GENNAIO 2023

18.30 Apertura Bar, Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco – sono disponibili tutte le specialità del menu a base di radicchio Rosso Tardivo di TV

21.00 si balla con MAURO E I BOOMERANG – ingresso gratuito

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

10.00 Apertura bar

10.30 Trippa che passione!

10.30 Tavola rotonda "PRESENTAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I PRODOTTI FITOSANITARI SIA PER USO PROFESSIONALE CHE PRIVATO – NORMATIVA E REGOLAMENTI POLIZIA MUNICIPALE” aperto a tutti con brindisi finale per i partecipanti

11.00 laboratorio gratuito “Mani in pasta - i segreti del pane” aperto ai bambini da 4 a 10 anni - in collaborazione con Associazione Panificatori, i partecipanti impareranno come fare il pane (prenotazione obbligatoria al 392 7435520 - o segreteria@prolocozb.it)

12.00 Apertura Stand Gastronomici – sono disponibili tutte le specialità del menu a base di radicchio Rosso Tardivo di TV

15.00 Esibizione ballo ASD RITMO VIVO

15.00 Prove di Carnevale: sono invitati tutti, adulti e bambini in maschera, sarà premiata la maschera più bella

18.30 Apertura Bar, Stand Gastronomici e Pizzeria con le specialità di Bocca di Bacco

21.00 si balla con Orchestra LINDA BISCARO – ingresso gratuito

LE SPECIALITÀ DELLA NOSTRA CUCINA PER IL 2023 MARCHIATE RADICCHIO ROSSO TARDIVO DI TV IGP

PRIMI PIATTI

Gnocchi al radicchio di TV IGP, salsiccia e gorgonzola

Gnocchi al ragù

Risotto radicchio di TV IGP e salsiccia

Pasticcio al sugo di radicchio di TV IGP

SECONDI PIATTI

Baccalà + 1 polenta

Bistecca di puledro + 1 polenta

Spezzatino manzo + 1 polenta

Musetto in fette + 1 polenta

Musetto al radicchio in fette + 1 polenta

Casatella + radicchio spadellato + pane

Formaggio al radicchio alla piastra + 1 polenta

Sapori antichi (polenta al cucchiaio con ragù al radicchio di Treviso IGP)

Trippa alla parmigiana + pane

Menu baby (arista alla piastra e patatine fritte)

Menu tipico (risotto radicchio salsiccia, spezzatino, radicchio in insalata, 1 polenta

CONTORNI

Radicchio rosso tardivo di Tv pastellato

Radicchio rosso tardivo di Tv spadellato

Radicchio ai ferri

Insalata di radicchio rosso tardivo di Tv

Patate fritte

ricca scelta di dolci!

Prenotazioni online su radicchio.prolocozb.it - informazioni cell. 392 743 5520