Si inaugura il giorno 4 maggio alle ore 10.30 la mostra “Refrontolo. Traiettorie di sostenibilità” presso il bellissimo sito del Molinetto della Croda a Refrontolo con una presentazione pubblica cui seguirà un momento conviviale. La mostra, allestita a partire da giovedì 25 aprile, sarà visitabile fino a domenica 26 maggio.

La mostra, curata dal prof. Mauro Marzo e dall’arch. Giuseppe Caldarola dell’Università IUAV di Venezia, si inserisce nelle attività del progetto “La Sostenibilità della Tradizione” finanziato dal Bando “Attrattività dei Borghi Storici” del PNRR e propone una sintesi della ricerca dal titolo “Indagini ed esplorazioni progettuali per la rigenerazione socioculturale e l’attrattività turistica del territorio di Refrontolo”. Suggerisce l’opportunità di una riflessione condivisa su quali siano le risorse architettoniche, paesaggistiche e culturali utili a innescare processi di crescita ad esaltare le potenzialità inespresse di Refrontolo e del territorio circostante e a sostenere forme di turismo realmente sostenibile per i luoghi. Contiene letture analitiche, mirate al riconoscimento delle specificità territoriali, delle criticità e dei punti di forza, e restituisce l’avanzamento della costruzione di un atlante delle risorse materiali presenti sui luoghi.

Per il Sindaco di Refrontolo Mauro Canal “la mostra è una grande occasione per la nostra comunità, in particolare per i cittadini e le organizzazioni del nostro territorio, perché avranno la possibilità di vedere le ipotesi che l’Università ha elaborato, alcune delle quali sono già al vaglio per verificarne l’effettiva possibilità di realizzazione.”

Per il prof. Mauro Marzo e per l’arch. Giuseppe Caldarola, “l’individuazione di traiettorie di sviluppo basate sulle caratteristiche dei luoghi di Refrontolo passa attraverso l’emersione di nuove o rinnovate possibilità di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. La mostra offre un’occasione di approfondimento conoscitivo della ricchezza di questo piccolo centro e costituisce anche un momento di confronto con residenti e visitatori. Nella forma dell’atlante restituisce una lettura interpretativa degli elementi significativi e propone ai visitatori di costruire insieme una mappa di comunità che restituisca le esperienze dirette, tanto di chi vive i luoghi nel quotidiano, quanto di chi li visita occasionalmente per occasioni di svago, di tempo libero, di cultura, ecc…”. Il prof. Marzo sottolinea come si sia stabilito, a partire dalla didattica di alcuni laboratori progettuali del corso di laurea triennale in Architettura Iuav, un ottimo rapporto con l’amministrazione comunale di Refrontolo, rapporto che ha poi avuto modo crescere e trovare continuità nelle ricerche dell’arch. Caldarola sempre sostenuto da confronto proficuo con tecnici e amministratori.