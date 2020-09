Fra sogni e realtà: mostra dello scultore arcadese Renzo Visentin - ingresso libero

Si inizia sabato e domenica 12 e 13 settembre, con la personale “Fra sogni e realtà” dello scultore arcadese Renzo Visentin. L’inaugurazione venerdì 11 settembre dalle ore 18.00 alla presenza, per un intervento critico, del professor Giordano Russo; seguirà un aperitivo musicale, con il trio “le Four”, composto da R.Gemo (chitarra), M. Mariani (clarinetto) e M. Trabucco (basso). Aperta tutto il weekend dalle ore 10.00 alle ore 19.30, la mostra sarà ad ingresso libero: un’occasione unica per i visitatori di intraprendere un viaggio affascinante tra le opere di questo artista locale, in una cornice d’eccezione.