Mostra "Rifugio 164" - Antologica sconosciuta

Associazione Culturale Oltre Lo Sguardo in collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto .

«Nessuno conosce il rifugio164. Nascosto tra le pieghe del mondo, in un tempo che scorre in più direzioni, tra livelli di spazio che mutano e si incastrano diversamente ogni volta che la delicatezza viene riconosciuta. Nessuno ha mai conosciuto gli abitanti del rifugio 164, ma dicono che fossero in grado di sintonizzare i loro battiti con le geometrie nascoste del cosmo. Solo in pochi hanno saputo raggiungere il rifugio 164, non c’è un modo sicuro per arrivarci. Forse il rifugio 164 non è mai esistito.»





Probabilmente nessuno è in grado di dare risposte a queste domande, poiché il rifugio 164 è un luogo remoto, privo di collocazione geografica e immerso nelle fenditure degli abissi spazio-temporali. È un luogo distopico, mai raggiunto dalla civiltà e popolato da forme umane che hanno inspiegabilmente intersecato le loro esistenze, creando una forma identitaria unica, parallela alla realtà. In questo immaginario, l’artista Chiara Oliva ha delineato la sua visione di questo luogo, ma anche dei suoi abitanti, attraverso dipinti, fotografie e scritti raccolti in 5 sezioni: