Venerdì 28 giugno, alle ore 18.30 è stata inaugurata, alla Casa della Fantasia di Sarmede (Treviso), la mostra “Il sole ritrovato. L’illustrazione del secondo ’900 a Sarmede” promossa dalla Fondazione Št?pán Zav?el. Le ottanta opere selezionate, provenienti dalla collezione della Fondazione Št?pán Zav?el, raccontano un’esperienza importante della storia dell’illustrazione che ha avuto luogo a Sarmede tra i primi anni Settanta e gli ultimi anni del ’900. L’obiettivo di questo lavoro è quello di fare luce sul contributo dato da “Sarmede” al mondo dell’editoria per l’infanzia, grazie all’attività di Št?pán Zav?el (Praga, 1932 – Sarmede, 1999). Ciò che emerge è l’impegno delle illustratrici e degli illustratori nei confronti delle bambine e dei bambini. Al centro ci sono i diritti dell’infanzia affermati negli albi illustrati attraverso l’immaginazione e la poesia. Questo comune sguardo, pur nella differenza delle geografie e delle generazioni, ha creato una sorta di dialogo collettivo, quasi il racconto corale di un tempo ritrovato.

Dichiarazione di Uberto Di Remigio, presidente della Fondazione Št?pán Zav?el: “La Mostra affronta la prima parte dell’esperienza che inizia con l’arrivo di Št?pán Zav?el a Sarmede, alla fine degli anni Sessanta, e termina con la sua morte, avvenuta il 25 febbraio 1999. In questo periodo il nostro territorio si trasforma in comunità artistica, ospitando intellettuali, artisti e amici dell’illustratore boemo, provenienti da diversi Paesi dell’Europa, il cui punto di riferimento diventa la celebre casa di Rugolo. Dalla magia del luogo nascono la Mostra Internazionale d’Illustrazione (1983) e la Scuola Internazionale d’Illustrazione (1988). Le due importanti iniziative hanno coinvolto molti artisti dell’Europa orientale che allora vivevano al di là della cortina di ferro, realizzando un interscambio per favorire la comprensione reciproca attraverso l’espressione artistica. Era loro convinzione, infatti, che l’arte avesse la forza di innescare un cambiamento sociale e culturale”.



Il percorso è organizzato in cinque sezioni:

Maestre. Sapienza – Vita

Sita Jucker (Svizzera, 1921 – 2003), Kv?ta Pacovská (Repubblica Ceca, 1928 – 2023), Carme Solé Vendrell (Spagna, 1944), Nicoletta Costa (Italia, 1953)

Meraviglia – Spazi

Ivan Gantschev (Bulgaria, 1925 – Germania, 2014), Eugen Sopko (Repubblica Ceca, 1949 – 2015), Marija Lucija Stupica (Slovenia, 1950 – 2002)

Ironia – Segni

David McKee (Regno Unito, 1935 – Francia, 2022), Emanuele Luzzati (Italia, 1921 – 2007), Ulises Wensell (Spagna, 1945 – 2011), Emilio Urberuaga (Spagna, 1954)

Incanto – Cromie

Alain Bailhache (Francia, 1937), Feeroozeh Golmohammadi (Iran, 1951), Jiann-Hwa Wuu (Cina, 1942)

Sogno – Figure

Maurizio Olivotto (Bressanone, 1953), Josef Pale?ek (Repubblica Ceca, 1932) Letizia Galli (Italia, 1944), Marie José Sacré (Belgio, 1946), Fiona Moodie (Sudafrica, 1952), Sophie Fatus (Francia, 1957), Arcadio Lobato (Spagna, 1955), Józef Wilko? (Polonia, 1930), Leonardas Gutauskas (Lituania, 1938 – 2021), Jindra ?apek (Repubblica Ceca, 1953).

In apertura e in chiusura del percorso sono state dedicate due sale a Št?pán Zav?el: la prima I giardini di Št?pán Zav?el è un omaggio ai giardini di Št?pán Zav?el, dimensione cara all’artista, coltivata nei libri e non solo; l’ultima Gli studi di Št?pán Zav?el è da intendersi come un piccolo approfondimento, e spunto di riflessione, del più ampio percorso storico-artistico allestito nel Museo Št?pán Zav?el, un modo per entrare, in punta di piedi, negli spazi di sperimentazione e creazione dell’artista. Grazie alla collaborazione con il Fondo Sergio Silva Libri Illustrati di Parma saranno esposti in mostra alcuni libri di Kv?ta Pacovská, Josef Pale?ek, Ivan Gantschev, Emanuele Luzzati, documenti preziosi di quel tempo e oggi veri e propri libri da collezione.

La mostra “Il sole ritrovato. L’illustrazione del secondo ‘900 a Sarmede” è sostenuta dal Comune di Sarmede, patrocinata dalla Provincia di Treviso e rientra nel progetto di RetEventi Cultura Veneto 2024. La mostra è realizzata grazie al contributo di SolidWorld Group.

Sede

Casa della Fantasia

Via Marconi, 2/A

31026 Sarmede (TV) Italia



Orario

tutti i giorni da martedì a domenica: ore 10.00 – 13.00

nei pomeriggi di martedì, giovedì, venerdì: ore 14.00 – 18.00

nel pomeriggio di mercoledì: ore 14.00 – 19.00

chiusura settimanale: lunedì

Aperture straordinarie

sabato 29 giugno: ore 10.00 – 18.00 (orario continuato)

domenica 30 giugno: ore 10.00 – 13.00; ore 14.00 – 18.00

sabato 12 e 19 ottobre: ore 16.30 – 18.30 (chiuso di mattina)

domenica 13 e 20 ottobre: ore 10.00 – 18.00 (orario continuato)

Chiusura estiva

La Fondazione Št?pán Zav?el resterà chiusa dal 5 al 18 agosto 2024

Contatti

stampa@fondazionezavrel.it; 338 5875481

www.fondazionezavrel.it