Mostra "Spazio Corpo" di Mattia Riami: 9 opere create per interrogarsi sulla relazione tra stare e essere

Dal 3 al 12 marzo

SPAZIO SOLIDO

Via Inferiore, 53 – Treviso

Ingresso gratuito

Inaugurazione venerdì 3 marzo ore 18.30

SPAZIO SOLIDO ospita la mostra del veneziano Mattia Riami accendendo i riflettori sul percorso di ricerca sperimentale che l’autore sta compiendo all’interno dell’Accademia di Venezia. Le nove opere presentate sono state infatti create appositamente per SPAZIO SOLIDO e sono diretta conseguenza degli studi che l’artista sta portando avanti in Accademia, in particolare con la prof.ssa Annalisa Tornabene. Se la ricerca attuale di Mattia Riami è fondamentalmente dedicata alla figura umana, egli ha deciso di inserire questo studio in uno spazio architettonico inteso come luogo, scatola, contenitore, disegnato e rappresentato da una linea onnipresente in ogni sua opera.

Il lavoro di Mattia Riami, in piena sperimentazione, può essere collegato all’arte performativa. Le sue figure umane, che ricordano molte fonti di ispirazione della storia dell’arte come l’opera di Marlene Dumas o i movimenti dei corpi della danza giapponese Ankoku Butoh fondata da Kazuo Ohno, diventano esse stesse i corpi del performer. O meglio, Mattia Riami diventa lui stesso il marionettista di questa performance disegnata, esplorando questi nuovi linguaggi che alimentano il suo percorso artistico.

Il concept

Il primo gesto dello spazio architettonico è quello di accogliere i nostri corpi umani, offrendo loro uno spazio da abitare, permette loro di ripararsi, di muoversi e di incontrarsi. L’uomo e l’architettura si influenzano a vicenda. Molti architetti si interrogano su questa coesistenza, perché rinnovare il nostro pensiero sullo spazio richiede di riconsiderare il corpo umano. Questo è anche l’obiettivo della ricerca di Mattia Riami: presentare la relazione tra corpo e spazio.

Sapendo che quest’ultimo sta sperimentando nuovi linguaggi con la linea diretta, senza la possibilità di tornare indietro che il digitale offre, li suggerisce una spontaneità ed una nuova genuinità. Questo ci porta a riflettere sulle rappresentazioni artistiche e letterarie contemporanee del rapporto tra corpo e spazio. Infatti, alcune proposte plastiche di performance disegnate attivano un rapporto di interdipendenza, con il corpo e lo spazio che agiscono insieme per far emergere la grafica. In queste pratiche, il corpo del performer è interamente sollecitato dal movimento attraverso lo spazio più o meno ristretto che investe. Nella performance disegnata, l’azione del disegno è ciò che costituisce l’opera.

SPAZIO SOLIDO è una galleria e casa editrice dedicata all’architettura che sorge nel cuore della città di Treviso. Nasce nel maggio 2018 dalla volontà di un gruppo di architetti di portare avanti un dibattito culturale, scientifico e concreto sui temi della cultura contemporanea. SPAZIO SOLIDO è uno spazio neutrale, un contenitore dove incontrarsi e costruire progetti e teorie per e sulla città, una formulazione che assume differenti connotati modificandosi in relazione a chi lo alimenta. SPAZIO SOLIDO è autoalimentato e sostenuto da molti amici e aziende, tra le quali: Acqua Design, AD Arredamenti, Baggio Impianti Idraulici, Fabbio Design, Glip, Metodo, Natura Legno, Pilon Elettroimpianti.