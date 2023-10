Mostra “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980”

Sabato 30 settembre, presso il suggestivo scenario della Casa degli Artisti del P.Ar.Co Foundation, nel cuore del Parco regionale del Sile, si è tenuta l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Liliana Cossovel, intitolata “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980” con il patrocinio del Comune di Casier. L’esposizione offre una straordinaria opportunità di esplorare l’arte dell’artista originaria di Gorizia, ma vissuta a Venezia, nota anche per essere la moglie di Vinicio Vianello, un esponente di spicco dello Spazialismo veneziano, di cui è stata ospitata una personale in primavera.

Come racconta il curatore della mostra, Stefano Annibaletto, «questa mostra è un tributo alla straordinaria capacità dell’artista di sviluppare e saper rinnovare il proprio linguaggio artistico, affermandosi in un contesto artistico spesso dominato dall’universo maschile. La mostra “Tra Carso e Laguna” rappresenta infatti un percorso affascinante attraverso la carriera di Liliana Cossovel, evidenziando la sua evoluzione artistica nel corso di tre decenni cruciali, dai primi anni '50 agli anni '80. La ventina di opere esposte cattura il suo talento eclettico e la sua capacità di esprimere emozioni, concetti e prospettive in modo unico, in quella che è una delle rare occasioni di avvicinarsi a questa artista».

L’Assessore alla Cultura e al Turismo Roberta Panzarin, presente all’inaugurazione, ha commentato entusiasta: «La collaborazione dell’Amministrazione con P.Ar.Co Foundation continua con una seconda personale dedicata, questa volta, a Liliana Cossovel, le cui opere sono raccolte in diverse collezioni private italiane e internazionali, alcune delle quali abbiamo ora la possibilità di conoscere più da vicino. La cultura è un elemento fondamentale della nostra identità e questa mostra è un esempio straordinario di come l’arte possa arricchire la nostra comunità. Ringrazio in particolare Sabrina Notturno e Stefano Annibaletto che hanno progettato e curato la mostra e l’Archivio Vinicio Vianello per aver messo a disposizione le opere. Consiglio a tutti di immergersi nell’universo artistico di questa pittrice, che merita davvero una visita».

Felice il Sindaco Renzo Carraretto, che ha aggiunto: «Mi unisco a tutti i ringraziamenti verso coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, consapevole che mettere in atto azioni di promozione culturale di questo spessore offre alla cittadinanza un’occasione unica e porta il nome di Casier ben oltre i confini comunali».



Info mostra

1 | 29 Ottobre 2023

Domenica 10-12 e 15.30-18.30

Ingresso libero o su appuntamento contattando p.ar.co.foundation@gmail.com

PArCO Foundation | Piazza San Pio X 76 – 31030 Casier (TV)

La mostra “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980”, a cura di Stefano Annibaletto su progetto di Sabrina Notturno, è organizzata in collaborazione con P.Ar.Co Foundation e Archivio Vinicio Vianello.