Mostra "Wunderkammer | Ursula Müller-Teeuwisse e Holm Heinke"

Può l’arte, come emanazione della figura dell’artista, rimanere oggi il luogo della meraviglia? Questo l’interrogativo alla base del progetto espositivo di ITACA. Investimenti d’Arte, che porta ad Asolo, per la prima volta assieme, le coloratissime e inedite opere di Holm Heinke e Ursula Müller-Teeuwisse.



Wunderkammer, letteralmente “spazio della meraviglia”, è il titolo della nuova iniziativa espositiva che celebra l’arte e l’amicizia di due artisti che si sono ritrovati, alla fine di un lungo viaggio, tra i colli asolani. Dal 10 maggio al 16 giugno 2024 le opere di Ursula Müller-Teeuwisse e Holm Heinke saranno proposte al pubblico nello spazio di Itaca Gallery, a cura di Miriam Schirato. L’inaugurazione si terrà il 10 maggio 2024, l’ingresso è su invito dalle ore 18.00.



Un pittore silenzioso con la passione per il sassofono, lui, Holm Heinke (Chemnitz 1944), che con i suoi oli su tela e acrilici su carta apre finestre su mondi improbabili, spesso caotici, in cui le tonalità cromatiche sono sapientemente accostate per scioccare la vista, prima, e poi ipnotizzarla.

Che si tratti di soggetti realistici – spesso drammatici – o di paesaggi da mille e una notte, ad uno sguardo attento le opere di Holm si rivelano come una decostruzione della tecnica artistica: dal disegno accademico si torna indietro, ricercando la spontaneità; e così il medium più ingenuo, il pastello, è l’ultimo livello ed anche il più essenziale, che da vita all’opera riportando la mente di chi guarda alla meraviglia del mondo dell’infanzia.



Luminosa e piena di energia, pervasa di amore per la natura, lei, Ursula Müller-Teeuwisse (Dresda 1947), che è un’artista anche nell’intessere preziose e durature relazioni. Si è formata a Berlino Est, assieme ad Holm, alla scuola d’arte di Weissensee, fino a quando le è stato possibile: infatti, all’inizio degli anni Settanta, una fuga rocambolesca l’ha portata dall’altra parte del Muro e da lì la sua vita è ricominciata. Stilista, graphic designer, costumista, pittrice e ceramista, Ursula è stata anche insegnante alla scuola d’arte; ha una predilezione per l’acquerello, che le consente un’espressione immediata, ma si serve poi delle nuove tecnologie grafiche per creare immagini metamorfiche, dominate da figure ibride o pattern mimetici, che hanno l’umile e nobile obiettivo di riflettere la meraviglia della biodiversità.



Qual è dunque lo spazio della meraviglia? Partendo dal presupposto che il meravigliarsi implica un sentimento di ammirazione e stupore generato in risposta ad un’esperienza sensoriale o relazionale, possiamo affermare che il perimetro di questo spazio varia a seconda della nostra capacità di percepire e prendere nota della realtà che ci circonda. Se si riconosce, inoltre, che gli artisti sono i primi osservatori del reale, si converrà che lo spazio della meraviglia oggi rimanga quello delineato dalla loro creatività e permeato dalla loro persona. In una parola: Wunderkammer.





Il progetto rientra nello spettro delle iniziative di ITACA. Investimenti d’Arte, che dal 2006 si adopera per la promozione e valorizzazione delle esperienze artistiche contemporanee legate al territorio veneto. Ursula Müller-Teeuwisse, che frequenta l’Italia da oltre quarant’anni e abita a Monfumo da venti, ha già avuto modo di esporre le proprie creazioni ad Asolo alla quarta edizione del Premio Biennale d’Arte, organizzato da ITACA. Investimenti d’Arte nel 2014, mentre Holm Heinke si propone al pubblico italiano per la prima volta in questa occasione.





Wunderkammer. Ursula Müller-Teeuwisse ? Holm Heinke

A cura di Miriam Schirato

Itaca Gallery, via Dante 25, Asolo

10 maggio – 16 giugno 2024

Dal mercoledì alla domenica

Ingresso libero

