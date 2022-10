Mostrascambio Città di Treviso 2022

Dopo il successo dell'edizione dello scorso aprile, l’8 e 9 ottobre torna la Mostrascambio Città di Treviso che si svolgerà all’ex Pagnossin per volontà della Sport Show A.S.D., guidata da Lorenzo Lazzari, in collaborazione con Automobile Club Italiano di Treviso e con i clubs trevigiani federati all'Automotoclub Storico Italiano e alla Federazione Motociclistica Italiana. L'area della ex-Pagnossin, gestita da OpenDream, sarà ancora una volta teatro dell'evento che, oltre al mercatino di ricambi sportivi e d’epoca per auto, cicli e moto, e spazio club, offrirà la novità di una mostra celebrativa del mondo del motorsport storico a due e quattro ruote, con un momento dinamico, che la domenica pomeriggio vedrà la presentazione in sfilata di auto e moto storiche da competizione, alla presenza degli stessi piloti ed ex piloti che le guidarono.

Hanno confermato la propria presenza Alessandro Battaglin, Antonio De Marco, Tony Fassina con il figlio Alessandro, Gigi Pirollo, Piero Polese, Adartico Vudafieri, Tonino Tognana e tanti altri. La mostra sarà anche l'occasione per celebrare il cinquantesimo dell'ingresso nel Circus della F1 del marchio trevigiano Ceramiche Pagnossin, ricordando l'arrivo a Treviso del Team Surtees e del pilota Andrea de Adamich, che la guidò per alcuni giri nel grande piazzale dell'azienda, alla presenza di dirigenti e maestranze. I visitatori potranno ammirare una vettura gemella e, grazie alla disponibilità dell'azienda Benetton, saranno esposte altre tre F1 del marchio di Ponzano, quella vittoriosa di Michael Schumacher, quella guidata dal padovano Riccardo Patrese e il modello condotto dal compianto Michele Alboreto.

All'inaugurazione, su interessamento degli Amici della Storica Lancia di Volpago, sarà ospite l'ingegner Gianni Tonti, già direttore del Reparto Corse Lancia che sviluppò la Fulvia HF, la Stratos, la 037 e la Delta, che riscossero tantissimi successi nel rally, onorando il Made in Italy. Tra le chicche esposte l'unico esemplare di Minimach, una piccola GT che il veneziano Padoan, poi tra i fondatori di Speedline, intendeva produrre su base Mini-Unipower GT e che corse una sola stagione, anche alla 1000 Km di Monza e alla targa Florio; accanto verrà esposta una Mini 90 per Autocross, la prima a montare meccanica motociclistica, realizzata da Lorenzo Lazzari. Nella due-giorni ci saranno raduni di Ferrari e di vetture elaborate.

La Mostrascambio Città di Treviso all'aspetto commerciale accosta ancora una volta la cultura, toccando gli aspetti tecnici, sportivi e umani degli sport motoristici e rivolgerà l’attenzione al mondo solidale del volontariato impegnato nel sociale. Sarà infatti presente un simulatore di F1, il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione Parliamone di Ponte di Piave, che si occupa di assistenza alle persone afflitte da depressione. L'azienda Lady Je Car di Spresiano ha invece coinvolto la Mosole S.p.A. e il Club Treviso Autostoriche in una raccolta fondi a favore dell'Associazione La Nostra Famiglia di Treviso che si occupa di disabilità e di recupero funzionale nell'età evolutiva.

Contatti: mostrascambio.tv@gmail.com – 335.6610134 – 0422.911698 – fax 0422.913140