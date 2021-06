"Mostre e Fiere freakshow" con Filomena "Filo" Sottile

Il 25 giugno in Piazza Santa Maria dei Battuti , in occasione del pride month, come Non Una di Meno Treviso, in collaborazione con Open Piave, abbiamo deciso di invitare Filo Sottile che ci presenterà il suo spettacolo Mostre&Fiere freakshow.

Cominciamo la giornata dunque alle 17.00 in piazza Santa Maria dei Battuti.

Dopo lo spettacolo alle 18 ci sarà un presidio in piazza Borsa per rivendicare la nostra città come transfemminista.



Finito il presidio alle 19 ci ritroveremo al Centro Sociale Django dove Filosottile presenterà il suo libro "La Mostruositrans-per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre".Alle 20 per non farci mancare nulla sempre al centro sociale Django avremo un momento conviviale offerto da Open Piave.

