Aldo Pallaro espone a Castelfranco: la vita degli alberi attraverso l’arte

Una sensibilità che riavvicina alla natura e al senso della vita. Fino al 13 novembre l'associazione culturale PUK ospita la personale di Aldo Pallaro, artista di Piombino Dese che interpreta la materia raccontandone la storia.

«L'albero è come l’essere umano, ognuno ha una storia, un vissuto, fatta di momenti di difficoltà e altri di prosperità. La nostra bravura è saperla ascoltare, ma l’ascolto è una delle attività che, oggi, siamo meno abituati a praticare, troppo presi dal dire, dal fare. Con le mie opere cerco di svelare i segreti che ogni albero custodisce per creare un dialogo con chi desidera conoscerlo». Tronchi che, rigorosamente, derivano da alberi già abbattuti: Aldo Pallaro non taglierebbe mai una pianta per scolpirla.

Visitare la mostra e scoprire assieme all’autore le 13 opere esposte è un percorso dell’anima. Nelle giornate di sabato e domenica, fino al 13 novembre, con ingresso libero, gli appassionati di arte, gli amanti della natura e della cultura e chiunque desideri conoscere meglio cosa sta dietro la vita potrà visitare la mostra e incontrare l’autore.

Associazione Culturale PUK: Via Puccini 2b , 31033, Castelfranco Veneto.

Orari apertura: sabato dalle 15 alle 20.

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Aldo Pallaro nasce nel 1952 a Piombino Dese (PD), dove vive e opera. Scolpisce i primi bassorilievi in legno nel 1965, frequenta studi artistici a Padova e Venezia dedicandosi per decenni alle arti applicate. Nel 1993 torna a scolpire il legno e dal 1999 espone in collettive e personali. Partecipa a concorsi e simposi. Le sue opere sono presenti in ambienti pubblici e privati, in Italia e all’estero.