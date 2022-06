Arte per bene, a Santa Caterina una mostra a scopo benefico

Giovedì 16 giugno, nella Sala Foffano del Museo di Santa Caterina, aprirà la mostra “Arte per bene” organizzata da Treviso 30 news con il patrocinio del Comune di Treviso e che vuole aiutare Fondazione Città della Speranza nella ricerca per sconfiggere le malattie pediatriche.

"Arte per bene" si pone il duplice obiettivo di abbellire e fare del bene grazie alla generosità di più di 90 artisti che porteranno a Santa Caterina ben 100 opere d’arte. Ognuno ha voluto portare le rappresentazioni della propria sensibilità, espressività ed esperienza in ambito artistico. Il percorso espositivo, infatti, si caratterizza per la coesistenza di tecniche, linguaggi e stili differenti. Gli interessati, dopo la visita dello spazio espositivo, potranno infatti acquistare la propria opera preferita versando 250 euro a Città della Speranza, a sostegno delle attività della fondazione. La mostra aprirà giovedì 16 e si concluderà domenica 19 giugno con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.