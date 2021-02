Colorismi, nuova mostra collettiva per il Mecenate Tea Lounge

L’entrata del Veneto in zona gialla ha portato alla riapertura di tutti i luoghi deputati alle mostre d’arte: non solo musei e gallerie ma anche bar e ristoranti. Mecenate Tea Lounge (sala divenuta da quattro anni luogo prediletto di ritrovo tra artisti e cuore pulsante della cultura trevigiana) riparte con una rassegna espositiva che si apre il 6 febbraio con la mostra collettiva “Colorismi”.

La mostra, seguendo le direttive Covid, sarà online e trasmessa sui canali social della dottoressa Ombretta Frezza, curatrice della mostra e del Mecenate Tea Lounge: Facebook, YouTube, Instagram, Whatsapp, Telegram. Colorismi è concepito come una festa del colore, della luce, della volontà di ogni singolo artista di uscire dal grigiore di questo periodo e di riaprirsi alla vita e alla necessità di alimentare la propria arte, fiammella di una speranza che non si vuole spegnere e che in questo momento può divenire balsamo che lenisce ferite e preoccupazioni. Hanno risposto alla chiamata della dottoressa Ombretta Frezza, venti artisti si esprimeranno attraverso linguaggi eterogenei : pittura, scultura, fotografia, vetrofusione. Tra di loro anche Medea Orlando, giovane artista di sette anni che vorrà raccontarsi attraverso un dipinto dalla tavolozza accesa e allegra. La mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio 2021 presso il Mecenate Tea Lounge approfittando di degustare le specialità di Francesco Mosca, il titolare: Tea, Caffè., Cioccolate dai molteplici gusti, spritz, vini di grande qualità e dolci, in particolare il tiramisù, e le immancabili frittelle.



Per info contattare: 349 8227241 ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19.