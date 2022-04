La luce nei colori: al Teatro Accademico la mostra di Gianfranco Bresolin

Sarà inaugurata sabato 30 aprile la mostra pittorica dell'artista Gianfranco Bresolin, intitolata: "La luce nei colori". Il taglio del nastro è in programma alle ore 15 presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Ci sarà un breve "talk" che anticiperà la mostra.

L'artista

Gianfranco Bresolin, emerito professore d'arte per tante generazioni di castellani, è persona stimata e molto conosciuta in città e negli ambienti pittorici. Pittore eclettico, ama la sua terra e ne trae la luce in ogni sua opera. Oggi in pensione, ha dedicato la sua vita all’arte. Questa mostra ufficiale presso il Teatro Accademico vuole rendergli giusto omaggio. Per quindici giorni si potranno ammirare le opere dell'artista, alcune gentilmente concesse da collezioni private altre ancora facente parti della collezione personale dell'artista. Bresolin, ritirato ormai da molti anni nella sua grande casa di campagna dove riesce a dare alle sue tele quella luce e colore da cui emerge un gioco tra realtà e fantasia, tutto parla della natura e della terra.