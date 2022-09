"Miti di celluloide", Giò Stefan in mostra a Villorba

Inaugura venerdì 30 settembre, alle ore 18, la mostra dell'artista Giò Stefan dal titolo "Miti di celluloide". La pittrice veneziana, residente a Treviso, esprime attraverso i suoi dipinti la passione per il cinema d'autore americano, da quello classico al piú moderno, da Hitchcock a Billy Wilder, da Tim Burton a Wes Anderson.

Le opere, con la tecnica dell'acrilico su tela, sono ispirate a scene di film famosi, come "North by Northwest", "La dolce vita", "Out of Africa". Una mostra che puó, quindi, unire chi di solito frequenta mostre d'arte ma anche numerosi cinefili che potranno vedere rappresentati molti dei loro film preferiti. L’esposizione sarà aperta alla visita del pubblico a Fontane di Villorba, in via Trieste 2/III a ingresso gratuito dal 30 settembre al 28 ottobre 2022.

Contatti e informazioni

Sede espositiva: Via Trieste 2/III - Fontane di Villorba (TV);

Contatti: Antonio Pezzella 335 5730355 - antoniopezzella.it - pezzellatrevisoarte@gmail.com;

Orari: lunedì-venerdì 17.00-20.00, sabato 10.00-13.00 / 17.00-20.00 (Altri orari e visite guidate su appuntamento 335 5730355)