Ogni vita è un capolavoro, gli anziani dell'Israa diventano opere d'arte

Manca sempre meno al grande ritorno di "Ogni vita è un capolavoro", la mostra nata dall'idea di diffondere una nuova cultura dell'invecchiamento contrastando, per quanto possibile, gli effetti dell'Alzheimer.

L'appuntamento inaugurale è per sabato 28 maggio alla Galleria del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 19 giugno e sarà ad ingresso gratuito. Il progetto, nato nel 2018 presso la Residenza Menegazzi di Treviso, è ideato e realizzato da Israa Treviso con il coordinamento del volontariato della Castellana e il patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto. In mostra quadri e ritratti ispirati ai grandi capolavori dell'arte mondiale dal 1400 ad oggi. I soggetti delle opere sono però gli ospiti delle residenze Israa. Grazie alla collaborazione di più di 60 operatori ed addetti ai lavori, questa nuova mostra vuole emozionare e trasmettere un grande senso di umanità, mostrando come la vita anche quando insorge una malattia come l'Alzheimer, non perda il suo valore rimanendo un capolavoro degno di essere raccontato, non solo a parole.

Grazie alle scenografie, ai costumi realizzati dagli operatori e alla cura dei materiali di recupero, è stato allestito un vero e proprio set fotografico che ha permesso di trasformare gli anziani nei capolavori della storia dell'arte. Un percorso ricco di storie e di emozioni da scoprire tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì e martedì. Un appuntamento semplicemente imperdibile.