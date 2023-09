Paesaggi - Le Forme della Coscienza: 18 artisti in mostra al Brolo di Mogliano

La raffigurazione del paesaggio nel corso del '900 raccontata attraverso le opere di 18 artisti che interpretano il reale attraverso il filtro della loro interiorità, creando una prospettiva unica. Taglio del nastro sabato 30 settembre a Mogliano Veneto (ore 10.30), per "Paesaggi - Le Forme della Coscienza", nuova esposizione a cura dell'associazione culturale Oltre lo sguardo negli spazi espositivi del centro d'arte e cultura "Brolo".

I vari artisti in mostra utilizzano pennellate, colore e luce in modo personale e talvolta introspettivo. Il percorso di visita spazia dalle intime rivelazioni di Gino Rossi alle reminiscenze impressioniste di Luigi Cobianco, che cattura paesaggi freschi e spontanei attraverso giochi di luce. Il prosieguo della mostra transiterà attraverso le tendenze neocubiste di Armando Pizzinato per poi proseguire verso i paesaggi di luce di Mario De Luigi, che allontana la sua percezione del paesaggio da qualsiasi riferimento prettamente naturalistico. Nell'ultima parte sarà presente in mostra l’espressionismo di Edmondo Bacci, che ci rivela il superamento del tocco veneto-impressionista, per lasciare spazio a temi sociali sullo sfondo di un paesaggio industriale. In sede di mostra sarà presente il catalogo, distribuito gratuitamente, corredato di biografia e analisi critica delle opere esposte in mostra a cura di Giovanni Bianchi e di Alice Bonetti. Ad arricchimento dell’opera vi sarà un’antologia di testi curati da Nicola De Cilia, Elena Sbrojavacca e Giovanni Turra. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 26 novembre 2023.