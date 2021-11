Permanenze: arte e memoria in residenza

In concomitanza di CombinAzioni festival la giovane artista emergente Laura Omacini, selezionata dal Comune di Montebelluna attraverso un avviso pubblico, è stata in residenza presso il MeVe per realizzare un’opera che prendesse spunto dai temi dell'edizione 2021 ed entrasse poi a far parte delle collezioni del Memoriale.

L'installazione artistica, dal titolo "Edizione bianca", è ispirata al rito del minuto di silenzio. Il proposito è il ritrovamento di una dimensione di intimità, discrezione e riguardo, qualità che riscopriamo essere solo apparentemente introverse, poiché fondamentali al fine di predisporre all'ascolto, e con questo all'attenzione, alla cura, all'aiuto. Durante la serata interverranno l'artista Laura Omacini (autrice dell'opera), Irene Bolzon (conservatrice del MeVe), Stefano Coletto (curatore della Fondazione Bevilacqua La Masa), i coordinatori di CombinAzioni festival e, in collegamento streaming, Gabi Scardi (curatrice e critica d'arte).

Info utili

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione consigliata a prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756

Per partecipare all'incontro sarà obbligatorio esibire il Green Pass