Specie di spazi, mostra fotografica al museo di Santa Caterina

All’interno della rassegna fotografica “Specie di Spazi - Lo spazio è un posto”, patrocinata dal Comune di Treviso e Musei Civici, ed esposta fino al 2 aprile al Museo di Santa Caterina, si terrà mercoledì 16 marzo alle 18 in sala Coletti al museo, un incontro di approfondimento su uno dei temi affrontati dalla mostra: lo spazio che occupiamo. Ogni individuo occupa un posto sul pianeta e questo ha un impatto, oggi è necessario fermarsi e scegliere una direzione. Prenderci cura del futuro prevede un piano d’azione, misure da adottare nella progettazione degli ambienti ma anche nella realizzazione di un sistema in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Lucio Fontana, Financial Advisor di Allianz Bank e sponsor della mostra, ne parlerà con Stefano Saponaro di Allianz Global Investors, in un incontro dal titolo “Finanza e sviluppo sostenibile: non è solo possibile ma un nostro preciso dovere”.

Perchè una mostra sul tema spazi?

Le suggestioni che ci sono arrivate attraverso le condivisioni della Community e i temi che la situazione pandemica stava portando a galla ci ha portato a sviluppare alcuni temi, raccontano Silvia e Stefanella, curatrici e organizzatrici della mostra e ideatrici del profilo Instagram ThePost.o da cui la mostra deriva, temi che hanno nella parola spazio il loro focus: lo spazio che occupiamo, lo spazio che abitiamo e lo spazio che viviamo. Cosa significa? Nel mondo occupiamo uno spazio che stiamo consumando, nella nostra quotidianità abitiamo dei luoghi la cui progettualità deve essere ripensata, ma lo spazio è anche quello nostro personale, la nostra comfort zone, il nostro rifugio. Il percorso espositivo, realizzato grazie al supporto del Gruppofallani, comprende oltre alle fotografie, un paio per ogni capitolo scelte da una giuria di fotografi e storici della fotografia tra più di 400 foto condivise, due ambientazioni di spazi realizzate grazie a Durante Pavimenti per il mood dell’arredamento e Zafferano per la personalizzazione luminosa e l’oggettistica.

Informazioni e orari

L'esposizione è visitabile da venerdì a domenica dalle 10 alle 18 con il biglietto mostra a 3 euro oppure con il biglietto combinato mostra + museo a 8 euro. Contatti: thepostoproject@gmail.com o giuliagranzotto@libero.it