Spazio Solido ospita la nuova installazione ideata dallo studio Exit

Tornano le mostre di architettura a Spazio Solido, che ospiterà dall’8 al 23 ottobre una installazione ideata dallo studio Exit di Treviso, guidato da Francesco Loschi e Paolo Panetto.

Protagonista dell’allestimento è una struttura lignea cubica di 222 cm per lato costruita con sottili morali di abete. L’elemento è uno spazio posto in relazione con l’interno della galleria: una sorta di “misuratore” che permette al visitatore una lettura dello spazio esistente, individuando relazioni e scorci prospettici differenti. Uno spazio all’interno di uno spazio, un luogo visitabile e attraversabile, dove è possibile sostare e sedersi: un allestimento che diventa l’espressione costruita della pratica progettuale dello studio. Quattro grandi poster completano la mostra. All’interpretazione grafica di Studio Iknoki viene affidato il racconto di tre progetti, un recupero in ambito alpino, un padiglione espositivo e un progetto di architettura d’interni e l’enunciazione di cinque parole chiave che caratterizzano l’approccio progettuale di EXiT: osservare, misurare, disegnare, computare, costruire. Il vernissage della mostra sarà venerdì 8 ottobre, dalle ore 18 alle 20: successivamente la mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 19. Il sabato dalle 10 alle 12 In rispetto delle normative vigenti, durante l’evento e per tutta la durata della mostra, verranno attuate le misure necessarie al mantenimento del distanziamento interpersonale di sicurezza.

