Treviso Comic Book Festival 2022: ultimo weekend per visitare le mostre

Ultimo fine settimana per le mostre del Treviso Comic Book Festival. Si avvia ufficialmente alla conclusione l’edizione 2022 del festival internazionale di fumetto e illustrazione di Treviso che, dopo il clou del weekend con le inaugurazioni e la mostra mercato tra il 23 e il 25 settembre, continua a registrare grande afflusso di pubblico alle esposizioni ancora aperte. Ultimi giorni dunque, fino a domenica 9 ottobre, per visitare le 11 mostre aperte in 7 sedi trevigiane - dai musei alle gallerie ai locali - dove conoscere da vicino i più interessanti protagonisti del fumetto e dell’illustrazione internazionale.

Cosa vedere

La mostra portante di questa edizione è “Tutto un altro lupo” ed è dedicata al famosissimo personaggio blu inventato da Silver ma interpretato negli ultimi mesi in edicola da tanti nuovi autori tra i quali Dottor Pira, Francesco Guarnaccia, Nova. L’esposizione è ospitata nella sede di via Cornarotta di Fondazione Benetton Studi e Ricerche ed è aperta il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dal fumetto pop a quello alternativo, la stessa sede accoglie anche una mostra del collettivo berlinese “Colorama”, presentando il lavoro di numerosi artisti di fumetto e illustrazione contemporanei, visitabile negli stessi giorni e orari. A pochi passi da lì, allo Spazio Solido, il visitatore potrà apprezzare la personale dell’artista spagnola Cristina Daura, autrice dell’iconico manifesto TCBF22, “Friend ends with an end” da giovedì a domenica dalle 15.30 alle 19. L’illustrazione è protagonista anche a Palazzo Giacomelli, Spazio di Assindustria VenetoCentro, che ospita la mostra di Sarah Mazzetti, illustratrice per testate come New Yorker e New York Times e insegnante allo Ied. “Comfort Zone” è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. I locali iconici della buona tavola e della movida trevigiani, la Pizzeria Piola e il Dump, offrono all’apprezzamento del pubblico all’interno dei propri orari di apertura rispettivamente “Amianto blu” del giovane Collettivo Amianto (autoprodotto) e “Gli anni difficili” di Max de Radiguès, uno dei più importanti fumettisti del Belgio. La sede comunale di Casa Robegan è invece il teatro degli esordienti. Da un lato Alba BG e Davilorium, duo spagnolo di artisti visuali seguitissimi sui social, dall’altro le giovani ma sempre più note autrici Agnese Innocente - fresca di pubblicazione con Il Castoro-, Silvia Righetti - già vincitrice del concorso per esordienti TCBF nel 2015 - e Irene di Oriente - trevigiana esperta nell’arte dell’illustrazione tramite incisione. Le opere di questi artisti si offrono al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Allo Spazio X infine è protagonista Yu Cai con la sua arte pop e vaporwave direttamente dalla Cina attraverso l’Accademia di Venezia: questa è l’unica mostra che terminerà il 15 ottobre ed è visitabile il mercoledì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.30, dal venerdì alla domenica dalle 19.30 alle 23.