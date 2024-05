Arte senza confini, le opere di Sandro Barbieri e Nives Salvador in mostra a Villorba

Sarà inaugurata venerdì 10 maggio, alle ore 18, la mostra "Arte senza confini" presso lo spazio culturale Antonio Pezzella - esperto d’arte (o come lo stesso titolare e curatore dello mostra l’aveva ribattezzata ironicamente, in un’intervista radiofonica, «galleria come palestra, dove praticare ginnastica per la mente»). L'esposizione vedrà la presentazione di importanti opere di Sandro Barbieri e Nives Salvador, rinomati pittori da tempo presenti sul palcoscenico dell’arte. «Sandro Barbieri e Nives Salvador sono accumunati dalla stessa parola d’ordine: sperimentare sempre - afferma il critico d’arte Nicolas Molina -. Artisti

che a differenza di quello che impone il marketing attuale, - continua Molina - cambiano sempre, con nuove idee, legate a temi attuali e nuove tecniche». Dopo l'inaugurazione del 10 maggio, alle ore 18, in via Trieste a Fontane di Villorba, "Arte senza confini" sarà visitabile fino al 31 maggio.

Gli artisti

Nives Salvador, spresianese ma con un percorso accademico internazionale ci propone con tecniche quasi scultoree, dei dipinti con combustioni di plastiche, collage e altri materiali, dei temi attuali, come l’ecologia, il cambiamento climatico e i mutamenti del nostro pianeta. Una chiave contemporanea ma con con uno sguardo ai grandi maestri del recente passato come Alberto Burri.

Sandro Barbieri è eclettico artista, pittore, maestro vetraio, ceramista, inventore di oggetti e lampade che sembrano uscire da film di fantascienza. Ci propone una serie di opere che appaiono come finestre, dove lo spettatore si affaccia a scrutare un mondo e un paesaggio che cambia. Anche Sandro Barbieri usa tecniche innovative, come la carta riciclata e vari pigmenti, ma sempre attingendo stimoli che provengono dal passato, come il veneziano Giuseppe Santomaso o come in certi casi dipinti addirittura tiepoleschi.

L'esposizione

Spiega il curatore, Antonio Pezzella: «Qui non si abbattono solo le frontiere della tecnica, inventando e sperimentando attraverso nuove idee, ma non si pongono limiti nemmeno geografici, proponendo gli importanti temi climatici come il disgelo nelle zone artiche o gli incendi che devastarono l’Australia. Ci sarà inoltre, come in una sorta di “matrioska”, una mostra nella mostra, con opere di varie epoche provenienti da altri continenti, prima fra tutte, una serie di statuine precolombiane di 3mila anni fa»