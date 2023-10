Bella stagione, lingue e bollicine: “The new social aperitif”

Insieme alla bella stagione torna di moda l’ora dell’aperitivo, un’occasione per ritrovarsi con amici e colleghi e passare una piacevole serata in compagnia. L’amore per le culture e la passione per il buon cibo italiano saranno i protagonisti di uno tra gli eventi estivi più attesi della provincia di Treviso.



“The New Social Aperitif”, il nuovo aperitivo in lingua, torna sabato 18 maggio 2024 tra i vigneti di Moletto Società Agricola a Motta di Livenza (TV) per il suo terzo appuntamento estivo. Il nuovo evento social è il momento perfetto per conoscere nuove persone, parlare le proprie lingue preferite e restare affascinati dai primi tramonti estivi davanti ad un buon calice di vino.



La serata prevede open buffet (arricchito anche da proposte vegetariane e vegane) e la degustazione di un’ampia scelta di vini “Moletto”, tra i più apprezzati e premiati al mondo. A “colorare” la serata ci saranno anche i cocktail “Il Mio Gusto”, una formula ready to drink a base di vino, al gusto e profumo di frutta, famosa per la gradazione alcolica contenuta e per la varietà di gusti.



L’evento è ideato e creato da Gianluca Stival Gandolfi, docente di lingue e giornalista, con il preziosissimo contributo di Moletto Società Agricola, Treviso Città & Storie, Il Mio Gusto, SpritzOne e Studio Stival Gandolfi.



Posti limitati. Prenotazione obbligatoria su www.gianlucastival.com/aperitivo o via e-mail info@gianlucastival.com