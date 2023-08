Move Eventi ~ La Torre Giusti Wine

Domenica 20 agosto dalle ore 19:00

Ritorna Move Eventi presso l'Aperitivo alla Torre Giusti Wine

Aperitivo domenicale nel cuore della Tenuta Rolando, sede principale dell’azienda Giusti Wine, che con i suoi 22,5 ettari, è una proprietà estesa e di rara bellezza.

LA TORRE,dai suoi 11 metri di altezza si gode di una visuale mozzafiato che spazia dal Montello al Piave e, nelle giornate più terse, fino alle Prealpi e alle Dolomiti. La struttura in acciaio corten fa da vedetta alle tenute ed è costruita all’interno di un laghetto.

Le linee dell’opera ricordano una nave, a simboleggiare il viaggio compiuto da Ermenegildo Giusti.

Un luogo incantato dove trascorrere una piacevole Domenica sera in compagnia di amici, musica, intrattenimento con spettacoli, finger food e delizie culinarie espresse.

Si balla e si fa festa con Radio PiterPan , i migliori artisti di strada e molte sorprese!

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

E ADATTO AD UN PUBBLICO DI TUTTE LE ETA'.

____________

STAND GASTRONOMICO

Attivo durante tutto l'evento

(Churrasco, patatine fritte, verdure grigliate, panini)

____________

- Si consiglia la prenotazione di un tavolo / punto di appoggio per una migliore dislocazione di compagnie (i tavoli non hanno obbligo di spesa e non viene effetuato servizio cameriere)

____________

Info e prenotazioni (anche whatsapp) :

Fabio Bordignon +39 3930357412

Simone Pandolfo +39 3428349430

c/o LA TORRE GIUSTI WINE

Via del Volante, 4,

31040 Nervesa della Battaglia TV

*** IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO ESSENDO COMPLETAMENTE ALL'APERTO NON SI TERRA' ***