Mozart e Haydn - Concerto con la formazione Kairos Vox Choir & Consort

Martedì 26 aprile alle 20.45 presso il Duomo di Castelfranco Veneto si terrà un grande concerto per la Festa di S. Liberale, patrono della città e della Diocesi di Treviso. Già nell’aprile del 2022 Kairos Vox ha curato l’appuntamento di San Liberale, ottenendo un successo strepitoso nel Duomo gremito. Quest’anno Kairos Vox sceglie di far assaporare i suoni della monumentale musica sacra del Settecento proponendo l'esecuzione di due capolavori del Classicismo viennese per Soli, Coro e Orchestra: le Litaniae Lauretanae KV 109 di W. A. Mozart e la Missa in Angustiis di F. J. Haydn.

L’evento sarà replicato presso la chiesa parrocchiale di Castello di Godego venerdì 28 aprile alle 20.45, in occasione delle celebrazioni dell’anniversario dell’Eccidio di Castello di Godego del 29 Aprile 1945.

A dare vita ai capolavori di Mozart e Haydn sarà la formazione Kairos Vox Choir & Consort di Castelfranco Veneto, una giovane realtà professionale che si sta rapidamente affermando nel panorama musicale regionale. La direzione è affidata al giovane Alberto Pelosin. Spicca tra i solisti il nome di Giulia Bolcato, una voce che porta con sé una già chiara e meritatissima fama. Il quartetto solistico è poi completato dal mezzosoprano Miriam Callegaro, dal tenore Angelo Testori e dal basso Alberto Spadarotto. Le serate saranno presentate da Carlo Simioni, direttore del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.

Gli eventi sono ad ingresso libero con la possibilità di poter lasciare un’offerta al termine del concerto a sostegno dei giovani artisti. L’organizzazione è a carico di Kairos Vox APS con il patrocinio dei Comuni di Castelfranco Veneto e Castello di Godego. Tra i partner organizzativi figurano inoltre la Proloco e la Parrocchia di Castello di Godego e la Parrocchia del Duomo di Castelfranco Veneto.