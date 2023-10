MP Jazz Legacy by Val d'Oca

Il Maurizio Pagnutti Jazz Legacy Quartet nasce nell’autunno del 2016 grazie all’incontro avvenuto dopo quasi 30 anni con Piero Cozzi, in occasione di alcuni concerti con la Grande Orchestra Jazz Città di Udine. Dopo alcune serate “on the road” a base di ricordi e reciproche simpatie maturate durante gli anni formativi ai corsi estivi di Siena Jazz nel 1988, il quartetto, completato da Paolo Viezzi al contrabbasso e Bruno Cesselli al pianoforte, forma un proprio repertorio con pezzi originali e composizioni di autori vicini al movimento “Cool Jazz” con particolare riferimento alla corrente “West Coast” sviluppatasi agli inizi degli anni ’50 tra Los Angeles e San Francisco. Animati da forte entusiasmo, nella primavera del 2017 registrano il loro primo lavoro discografico.





Line Up:



Piero Cozzi – Sax Alto, Sax Baritono

Bruno Cesselli – Pianoforte

Paolo Viezzi – Contrabbasso

Maurizio Pagnutti – Batteria



Ingresso Libero - Info: 0423 982070