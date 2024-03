“V” a tutto jazz con MP Jazz Legacy Quartet

Il jazz, con le sue note improvvisate, profonde e avvolgenti, è una forma d'arte che ben si lega allo stile e al sentiment del ristorante “V”, diventato il luogo ideale per cene-concerto indimenticabili: entrambi sono risultati di un mix tra tradizione e sperimentazione, tra rispetto delle radici e desiderio di innovazione. Venerdì 15 marzo prossimo, a partire dalle ore 20:00 è in programma una serata in compagnia dell’MP Jazz Legacy Quartet.



Il Maurizio Pagnutti Jazz Legacy Quartet nasce nell’autunno del 2016 grazie all’incontro avvenuto dopo quasi 30 anni con Piero Cozzi, in occasione dei concerti con la Grande Orchestra Jazz Città di Udine. Dopo alcune serate “on the road” a base di ricordi e reciproche simpatie maturate durante gli anni formativi ai corsi estivi di Siena Jazz nel 1988, il quartetto, completato da Paolo Viezzi al contrabbasso e Bruno Cesselli al pianoforte, forma un proprio repertorio con pezzi originali e composizioni di autori vicini al movimento “Cool Jazz”, con particolare riferimento alla corrente “West Coast” sviluppatasi agli inizi degli anni ’50 tra Los Angeles e San Francisco. Animati da forte entusiasmo, nella primavera del 2017 registrano il loro primo lavoro discografico.



L’evento rientra nel cartellone della collaudata rassegna “JazzLovesGoodCooking”, che fonde le note del jazz con le sfumature dei piatti stuzzicanti del ristorante “V” di Valdobbiadene (adiacente all’Hotel Diana). L’ingresso è libero. La prenotazione è consigliata (Info: 349 0079322).