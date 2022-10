MTB - Terre del Grappa

Escursione in Mtb o E-Mtb in autonomia, con traccia gpx, una giornata in bici con panorami mozzafiato tra i pendii pedemontani nelle Terre Del Grappa!

Ecco le modalità:

Partenza / Arrivo presso 48a Mostra-mercato dei Marroni del Monfenera a Pederobba , percorso ad anello.

Partenze dalle ore 9.00

Percorso LUNGO di 45 km circa, per 1.100 mt di dislivello in autonomia con traccia GPX, percorso CORTO di 25 km circa per 450 mt dislivello

2 punti ristoro: uno durante il percorso e pasta party all'arrivo

Quota di partecipazione Euro 15,00 a persona incluso traccia gpx e 2 ristori.

SAVE THE DATE

Iscrizioni on - line qui https://forms.gle/nE1G8S6YDXAJmrpAA

Iscrizioni aperte fino al 24 ottobre

ATTENZIONE, POSTI LIMITATI!

Per Info : Agenzia Discovering Veneto tel./w.app 3402545687 info@discoveringveneto.com

IN COLLABORAZIONE con 48a Mostra-mercato dei Marroni del Monfenera a Pederobba.