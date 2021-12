Multiverse #1 - urban piano solo

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi, il concerto e relativa cena a degustazione inizierà alle 20:30.

Una digital release (DL) contenente sei tracce con featuring di Fabrizio Fogagnolo e del rapper PJNEENA che arricchiscono il mondo sonoro di Pamovio che descrive con le seguenti parole il proprio lavoro discografico. “Un disco completamente improvvisato dalla prima all’ultima nota. Dopo un anno di silenzi forzati l’emozione si distende libera senza sovrastrutture o tecnicismi sulla tastiera. Un dipinto emozionale in cui ogni nota si collega all’altra a creare atmosfere e suggestioni senza tempo”.



Alessio Pamovio è pianista, compositore e arrangiatore. Sperimentatore di linguaggi. Si è esibito nei più importanti locali, teatri e festival italiani, in Francia e Croazia. Vincitore di numerosi premi internazionali fra cui “Concorso Musicale Città di Cervo”, “Concorso Internazionale di Musica città di Ladispoli”. Il disco è stato prodotto da Ipogeo Records e Filippo Cosentino, registrato a Torino nel mese di febbraio 2021 dal Dragonfly Studio Alba.



Alessio Pamovio ha suonato un pianoforte Steinway&Son di Piatino Pianoforti, partner tecnico del Dragonfly Studio Alba.



Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'email: events@caffecaffi.com oppure prenotandosi in loco presso il caffè. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura prima di accedere all'evento.