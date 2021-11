Mum&Baby Yoga

Un’occasione speciale da vivere in compagnia del proprio bambino ? a poche settimane o qualche mese dal parto, tutti i lunedì dalle 10:00 alle 11:00 un’ora in cui imparare ad essere attivi insieme, a prendersi cura l’uno dell’altro con gesti semplici ed amorevoli?, un momento di crescita in cui trovare un modo nuovo ed antichissimo di entrare in armonia col proprio piccolo, attraverso movimenti dolci, massaggi sotto forma di carezze e l’attenzione al respiro.



Tutto questo è molto altro ancora è YOGA MAMMA & BEBÈ, una delicata fusione di massaggio infantile, ginnastica del neonato e yoga post parto attraverso cui le neo-mamme possono imparare nuovi strumenti e modi per tornare a star bene nel proprio corpo ed aiutare il proprio piccolo a prendere contatto con il suo.



Un momento gioioso, in cui al silenzio che tradizionalmente caratterizza le lezioni di yoga potranno aggiungersi risate e pianti dei piccoli yogin, pause pappa e cambio.



Non è necessaria nessuna esperienza, solo il desiderio di imparare con gioia dai nostri piccoli maestri.

Come ricorda Satyanda « i piccoli sono dei guru e noi siamo i discepoli »??.

(Fonte la maternità)



Info e prenotazioni:



339 1371047

