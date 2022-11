Municipio porte aperte per la prevenzione - Visite senologiche gratuite

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale organizza per il giorno 25 novembre 2022 un evento denominato “Municipio porte aperte per la prevenzione”. La giornata è resa possibile grazie alla collaborazione della LILT, della Cooperativa Castelmonte, delle sezioni di Ponte di Piave di AVIS e AIDO e degli studenti del Corso “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale” dell’ISIS Obici di Oderzo; main sponsor dell’iniziativa Transghiaia.

SEDE MUNICIPALE: visite senologiche gratuite a cura della LILT, per donne che non rientrano nel programma di screening (<50 anni)

Prenotazioni: Ufficio Segreteria Comune Ponte di Piave, 0422 858914

INGRESSO MUNICIPIO: sarà presente l'ambulanza della Coop. Castel monte Onlus per uno screening gratuito con misurazione pressione e glicemia (accesso libero aperto a tutta la cittadinanza)