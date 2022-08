Sotto le mura di Castelfranco torna “Diego Basso plays soundtracks”

Giovedì 25 agosto alle 21.00 il suggestivo palcoscenico naturale delle mura di Castelfranco Veneto ospiterà l’evento “Diego Basso plays soundtracks”, concerto sinfonico dedicato alle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema. Special Guest Renato Casaro, i cui iconici disegni saranno appariranno nella scena, durante l’esecuzione musicale, a rafforzare quel rapporto tra musica e immagini che rende unica la Settima Arte. “L’ultimo imperatore”, “The Mission”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “I Magnifici Sette”, “Balla coi Lupi”. Film entrati nella storia del cinema non solo grazie al talento di registi e attori ma anche per la loro colonna sonora e per i manifesti cinematografici che, appesi fuori dalle sale, invitavano gli spettatori ad entrare per immergersi nella magia del Cinema. Nasce da questo connubio tra musica e arte “Diego Basso plays soundtracks” che prenderà vita giovedì 25 agosto alle 21.00 nel palcoscenico naturale ai piedi delle mura medievali che circondano Castelfranco Veneto in un evento promosso dal Comune di Castelfranco Veneto, con il Patrocinio della Regione del Veneto e in collaborazione con Art Voice Academy.

Insieme ai cento, tra musicisti e coristi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e al Coro Lirico Opera House, il Maestro Diego Basso, ideatore del progetto, porterà gli spettatori a rivivere le sensazioni provate alla vista dei paesaggi de "L’ultimo imperatore" fino alla profondità del deserto del Sahara con il “Te del deserto” e le colonne sonore di David Byrne e Ry?ichi Sakamoto. Dal film "Balla coi Lupi", valorizzato dalla musica di John Barry, passando alle indimenticabili colonne sonore dei Maestri Vladimir Cosma, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, si percorreranno storie cinematografiche diverse tra loro come "The Mission", "Il buono, il brutto e il cattivo" e "L'estasi dell’oro" per approdare a "I magnifici sette" con la colonna sonora composta da Elmer Bernstein.

il concerto sinfonico vedrà un inedita collaborazione tra il Direttore d’Orchestra, che dirige nella consapevolezza che la musica crea intese ed universi diversi e il “Cartellonista” Renato Casaro, autore delle locandine cinematografiche più iconiche del Cinema. Manifesti che sono stati per il Maestro Basso fonte di ispirazione per la scelta e la trascrizione sinfonica delle colonne sonore che verranno eseguite a Castelfranco Veneto. Un progetto a cui lo stesso Casaro ha partecipato entusiasta, realizzando anche la locandina del concerto, divenuta già un pezzo d’arte da collezione. Una fusione virtuosa tra discipline artistiche che verrà testimoniata dalla proiezione, nel corso delle esecuzioni musicali, dei disegni di Casaro, che compariranno ai lati del palcoscenico, contribuendo a trasformare una cornice già suggestiva in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto, dove solo un fossato dividerà pubblico e artisti.

Ingresso libero

Posti a sedere fino ad esaurimento con accesso a partire alle ore 20.00. Piazza Giorgione rimarrà aperta per consentire al pubblico di seguire il concerto anche in piedi

“Diego Basso plays soundtracks” è una produzione AVA Sound Live Music.

Per informazioni

www.diegobasso.com